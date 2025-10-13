"Grande Fratello", la compagna di Domenico: "Hai trasformato il programma in Temptation Island"

Valentina arriva nella casa per un confronto con il fidanzato, a suo dire troppo vicino a Benedetta: "Mi hai umiliata"
© Da video
Al "Grande Fratello" è già tempo di confronti. Dopo quello tra Jonas e Omer, anche Domenico ha avuto un faccia a faccia molto deciso con la compagna Valentina. La ragazza si è presentata nella Casa il rapporto che si è instaurato tra Domenico e Benedetta. Valentina ammette di non voler riaprire ferite del passato: "Mettiti nei miei panni e dimmi cosa avresti fatto", dice in un video.
Valentina entra subito a gamba tesa: "A me sembra Temptation Island - ha esordito -. Portami rispetto. Valentina ha espresso la sua frustrazione per alcune immagini riguardanti Domenico. "Se fossi io fuori non lo avresti accettato - ha proseguito Valentina -. Stai facendo tutto quello che non mi sarei mai aspettata da te, sapendo che al di fuori ci sono io e tua figlia che ti guardano".
Domenico prova a replicare, parlando di un rapporto di amicizia "bellissimo" che lo lega a Benedetta, sostenendo di non avere malizia nei confronti della coinquilina ma allo stesso tempo di ritenerla comunque "Una persona importante". Valentina ribatte: "E allora stai con Benedetta - continua -. Io non mi vado a sedere sulle gambe del tuo amico da dieci anni. Stai sbagliando tanto, fidati. Perché poi al di fuori sono io sotto all’occhio del ciclone. Non ci sei tu. E tante cose che succedono al di fuori ne porto io il peso, non tu. Io passo per cornuta e a casa c'è anche una bambina che ti guarda".
Benedetta raggiunge i due per scusarsi con Valentina: "Ti chiedo scusa se è passato un messaggio diverso da quello che è un rapporto di amicizia". Valentina ha accettato le scuse, ma sarà veramente finita?