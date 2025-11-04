"Grande Fratello": Grazia discute con Benedetta, Omer e Simone ai ferri corti

Quello tra Benedetta e Grazia non è l'unico scontro che ha animato il post-puntata. Anche Simone, infatti, approfitta delle discussioni avvenute in diretta per avere un faccia a faccia con Omer e difendere la madre Francesca. Omer ha sempre apprezzato la sincerità e l'onestà della donna, ma si è infastidito quando Francesca ha messo in discussione la sua trasparenza dopo averlo visto interagire con Valentina,. Per Simone i dubbi della madre sono più che leciti e nella discussione si inserisce anche la diretta interessata: "Si rompe un rapporto perché ti ho fatto una domanda su un dubbio? Preferivi che lo dicessi in Confessionale o che te lo dicessi direttamente? Non mi piace come ti rivolgi. Sono contenta che stai uscendo, Omer".