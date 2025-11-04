Logo Tgcom24
"Grande Fratello": Grazia discute con Benedetta, Omer e Simone ai ferri corti

Le nomination fanno scricchiolare amicizie ed equilibri all'interno della Casa

04 Nov 2025 - 11:55
Nell'ultima puntata del "Grande Fratello" i casalinghi hanno dovuto salutare Francesco Rana, eliminato al televoto. A rischio questa settimana ci sono Francesca con Simone, Grazia, Domenico e Giulia; ma non tutti l'hanno presa con filosofia. In particolare Grazia è rimasta molto delusa dalla nomination di Benedetta, che reputava sua amica, così come Simone che ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino nei confronti di Omer.

Grazia delusa da Benedetta

 Dopo la diretta, le due donne si appartano per chiarirsi. Benedetta le spiega di esserci rimasta male per il fatto che l'amica non ha voluto chiarire i suoi sospetti riguardo a un presunto gossip che la coinvolgeva, ascoltato da Simone nella notte. La mattina seguente aveva tentato di discuterne, ma lei non le aveva dato la possibilità spiegando di aver già affrontato la questione con Anita. A Grazia, tuttavia, non sembra una motivazione sufficiente per mandare in nomination una persona che reputa sua amica. "Prima di nominare te o Anita, io mi nomino da sola", sottolinea irritata Grazia. "Io non sono tua amica perché un'amica non la mandi in nomination, la vuoi tenere dentro Casa".

Lo sfogo con Anita: "L'amicizia non è un gioco"

 Dopo lo scontro con Bendetta, Grazia si rifugia da Anita: "Ci sono rimasta troppo male. Non sarei mai andata al televoto se non mi avesse nominata". La donna sottolinea che non le interessa né finire in nomination né le motivazioni delle altre persone. Quello che l'ha ferita profondamente è stata la scelta di Benedetta, che reputava sua amica. Anita cerca di farla ragionare, ricordadole che sono le dinamiche del gioco. "Per me voi non siete solo un gioco qua dentro" afferma Grazia in lacrime e ribadendo che per lei le amicizie contano più delle dinamiche nella Casa.

Omer e Francesca: legame in crisi per colpa di Valentina

  Quello tra Benedetta e Grazia non è l'unico scontro che ha animato il post-puntata. Anche Simone, infatti, approfitta delle discussioni avvenute in diretta per avere un faccia a faccia con Omer e difendere la madre Francesca. Omer ha sempre apprezzato la sincerità e l'onestà della donna, ma si è infastidito quando Francesca ha messo in discussione la sua trasparenza dopo averlo visto interagire con Valentina,. Per Simone i dubbi della madre sono più che leciti e nella discussione si inserisce anche la diretta interessata: "Si rompe un rapporto perché ti ho fatto una domanda su un dubbio? Preferivi che lo dicessi in Confessionale o che te lo dicessi direttamente? Non mi piace come ti rivolgi. Sono contenta che stai uscendo, Omer".

L'attacco trasversale di Francesca a Rasha

 Sbollita la rabbia, Omer (che in puntata ha anche ricevuto la benedizione della suocera Basima) e Simone provano a venirsi incontro. Omer è dispiaciuto che Francesca abbia scelto un momento inopportuno per attaccarlo, rischiando di metterlo contro Domenico. Inoltre crede che l'intervento non fosse indirizzato a lui, quanto piuttosto a Rasha. Simone ribadisce la sua posizione, spiegando che il comportamento di Omer con Valentina non riflette l'immagine di lui che conoscono e apprezzano. Inoltre dubitano anche di Rasha che, invece di consigliargli di restare fuori dalla situazione, lo ha incoraggiato a prendere parte al gioco con Valentina. Il confronto tra Omer e Simone sembra aver chiarito alcuni malintesi, ma alcune questioni restano ancora irrisolte

