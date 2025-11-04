"Grande Fratello", la mamma di Rasha "benedice" la storia con Omer

"Ti ammiro tanto", sono le parole di Basima a Omer. Al ragazzo la donna fa i complimenti, sottolineando come sarebbe contenta di una possibile storia tra loro due. Poi, è il momento dell'abbraccio tra madre e figlia: la donna la rassicura e le dice di stare tranquilla nell'affrontare questa esperienza e quello che comporta. Poi, durante uno degli abbracci prima di separarsi, la donna le sussurra: "Fai quello che pensi". Vedremo una nuova Rasha dopo questo incontro?