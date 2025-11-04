Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
L'incontro

"Grande Fratello", la mamma di Rasha "benedice" la storia con Omer

La madre della concorrente arriva nella Casa per spronare la figlia a lasciarsi andare

04 Nov 2025 - 00:53
© Da video

© Da video

C'è una fan speciale della "ship" tra Rasha e Omer: si tratta di mamma Basima, madre della ragazza. La donna è stata ospite speciale della puntata del "Grande Fratello" di lunedì 3 novembre: nel progrmma condotto da SImona Ventura, ha raccontato la sua storia. Vedova giovanissima, si è presa cura della sua famiglia, facendo il possibile per mantenerla al meglio.

La storia tra Omer e Rasha

La storia tra Omer e Rasha  Basima però non arriva nella Casa per salutare la figlia, ma anche per dare la sua benedizione alla storia con Omer. Tra i due sembra esserci un'intesa crescente, anche se come già detto più volte Rasha preferisce affrontare questa storia con i piedi di piombo. La ragazza, nonostante l'insistenza di Omer, sa di essere difficile da conquistare.Tuttavia, non si tratta di semplice pudore: Rasha, infatti, non vuole deludere la mamma, che è arrivata a Roma per dirle di aprirsi a un possibile amore. 

Leggi anche

"Grande Fratello", la sorpresa di Claudio Amendola per Donatella: "Portami ai Cesaroni"

"Grande Fratello", il biglietto di Benedetta e lo scontro con Valentina: si accende il triangolo

L'incontro tra Basima e Omer

 "Ti ammiro tanto", sono le parole di Basima a Omer. Al ragazzo la donna fa i complimenti, sottolineando come sarebbe contenta di una possibile storia tra loro due. Poi, è il momento dell'abbraccio tra madre e figlia: la donna la rassicura e le dice di stare tranquilla nell'affrontare questa esperienza e quello che comporta. Poi, durante uno degli abbracci prima di separarsi, la donna le sussurra: "Fai quello che pensi". Vedremo una nuova Rasha dopo questo incontro?

grande fratello