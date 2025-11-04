"Grande Fratello", la mamma di Rasha "benedice" la storia con Omer

La madre della concorrente arriva nella Casa per spronare la figlia a lasciarsi andare
© Da video
C'è una fan speciale della "ship" tra Rasha e Omer: si tratta di mamma Basima, madre della ragazza. La donna è stata ospite speciale della puntata del "Grande Fratello" di lunedì 3 novembre: nel progrmma condotto da SImona Ventura, ha raccontato la sua storia. Vedova giovanissima, si è presa cura della sua famiglia, facendo il possibile per mantenerla al meglio.
"Ti ammiro tanto", sono le parole di Basima a Omer. Al ragazzo la donna fa i complimenti, sottolineando come sarebbe contenta di una possibile storia tra loro due. Poi, è il momento dell'abbraccio tra madre e figlia: la donna la rassicura e le dice di stare tranquilla nell'affrontare questa esperienza e quello che comporta. Poi, durante uno degli abbracci prima di separarsi, la donna le sussurra: "Fai quello che pensi". Vedremo una nuova Rasha dopo questo incontro?