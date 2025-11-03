"Grande Fratello", il biglietto di Benedetta e lo scontro con Valentina: si accende il triangolo

La situazione viene peggiorata da un bigliettino scritto proprio da Benedetta: "Ho sempre gli stessi pensieri nei tuoi confronti", è il messaggio indirizzato a Domenico. Intanto, nonostante l'ingresso di Valentina, l'intesa tra i due non sembra placarsi: se non ci fossero state le telecamere, secondo la ragazza, Domenico e Benedetta sarebbero stati più di due semplici amici.