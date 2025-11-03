Logo Tgcom24
Il nuovo faccia a faccia

"Grande Fratello", il biglietto di Benedetta e lo scontro con Valentina: si accende il triangolo

Il weekend di Halloween ha generato strascichi: nella puntata del 3 novembre l'ennesimo tentativo di chiarimento

03 Nov 2025 - 23:33
© Da video

© Da video

Valentina, Domenico, Benedetta. Il triangolo nella Casa del "Grande Fratello" continua a tenere banco. La compagna di Domenico era entrata giovedì scorso tra i casalinghi e le casalinghi per risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso con il proprio fidanzato. 

Il biglietto

 La situazione viene peggiorata da un bigliettino scritto proprio da Benedetta: "Ho sempre gli stessi pensieri nei tuoi confronti", è il messaggio indirizzato a Domenico. Intanto, nonostante l'ingresso di Valentina, l'intesa tra i due non sembra placarsi: se non ci fossero state le telecamere, secondo la ragazza, Domenico e Benedetta sarebbero stati più di due semplici amici. 

Il confronto

  Domenico riceve il bigliettino scritto dalla sua amica speciale e, ancora una volta, manda su tutte le furie Valentina. La ragazza, nonostante nel weekend di Halloween abbia abbandonato la Casa dopo aver discusso con metà dei concorrenti, torna ancora volta in Mystery Room per affrontare per l'ennesima volta Benedetta: "Secondo me tutto questo teatrino ti piace", è l'attacco diretto a quella che ritiene essere la sua rivale in amore. Benedetta, sconvolta, ribadisce di non voler avere niente a che fare nella relazione tra lei e Domenico, ma Valentina non molla: "State lontani", dice. Stavolta, però, più che un avvertimento il tono è quello della minaccia. 

Domenico chiede ancora una volta scusa, si assume le responsabilità di ciò che è accaduto. Benedetta non c'entra nulla: lui si dice colpevole dell'ambinguità, ma crede che il biglietto sia stato scritto con affetto. Basterà a convincere Valentina che tra i due si tratta solo di amicizia?

