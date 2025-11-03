"Grande Fratello", Valentina contro gli inquilini; la mamma di Rasha si rivolge a Omer: le anticipazioni del 3 novembre

Nella settima puntata, il super ospite Claudio Amendola regalerà agli inquilini un incontro difficile da dimenticare
© Da video
Lunedì 3 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.
Dopo essere entrata nella Casa per "controllare" la complicità tra il compagno Domenico e Benedetta, Valentina è finita insieme al compagno al centro di un acceso confronto che ha catalizzato l'attenzione di tutti gli inquilini. La situazione sarebbe precipitata la notte di Halloween, quando la coppia già protagonista di diverse discussioni nelle ultime settimane si è ritrovata a fare i conti con le proprie scelte e con le reazioni del gruppo, in un faccia a faccia che ha messo in luce divergenze e malintesi.
A scatenare tutto è stata Anita, che ha espresso seri dubbi sull'autenticità della coppia, che a suo dire avrebbe pianificato tutto per creare interesse nel pubblico e trovarsi al centro dell'attenzione. Atteso dunque in serata il confronto con gli inquilini sulle recenti discussioni, ma anche il momento per la coppia di fare una scelta sul futuro della loro relazione.
Nel corso della nuova puntata del "Grande Fratello", a sorpresa, la mamma di Rasha ha qualcosa da dire a Omer sul rapporto sempre più speciale che sta nascendo tra lui e sua figlia. Un rapporto che inizia a farsi giorno dopo giorno sempre più stretto e che non passa inosservato agli occhi attenti degli inquilini. Nelle scorse puntate, la ragazza non ha nascosto un certo interesse per l'inquilino, ammettendo però di sentirsi frenata.
E ancora, un super ospite farà il suo ingresso in Casa: Claudio Amendola regalerà agli inquilini e, soprattutto, a Donatella un incontro difficile da dimenticare.
Al televoto Mattia, Francesco, Jonas e Francesca/Simone: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?