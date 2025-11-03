"Grande Fratello", Valentina contro gli inquilini; la mamma di Rasha si rivolge a Omer: le anticipazioni del 3 novembre

Dopo essere entrata nella Casa per "controllare" la complicità tra il compagno Domenico e Benedetta, Valentina è finita insieme al compagno al centro di un acceso confronto che ha catalizzato l'attenzione di tutti gli inquilini. La situazione sarebbe precipitata la notte di Halloween, quando la coppia già protagonista di diverse discussioni nelle ultime settimane si è ritrovata a fare i conti con le proprie scelte e con le reazioni del gruppo, in un faccia a faccia che ha messo in luce divergenze e malintesi.



A scatenare tutto è stata Anita, che ha espresso seri dubbi sull'autenticità della coppia, che a suo dire avrebbe pianificato tutto per creare interesse nel pubblico e trovarsi al centro dell'attenzione. Atteso dunque in serata il confronto con gli inquilini sulle recenti discussioni, ma anche il momento per la coppia di fare una scelta sul futuro della loro relazione.