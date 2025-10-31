"Grande Fratello", Valentina entra nella Casa per "controllare" Domenico e Benedetta

La fidanzata del ragazzo ha fatto il suo ingresso tra i casalinghi e le casalinghe
© Da video
Valentina, la compagna di Domenico, di nuovo nella Casa ma stavolta per rimanere. Nella puntata del "Grande Fratello" del 30 ottobre, la ragazza è tornata per criticare la vicinanza tra il partner e Benedetta. "Io i miei sbagli nella mia vita li ho fatti, li ho pagati" dice Domenico, che non nega i problemi avuti dopo nove anni di relazione.
Domenico teme che la compagna possa essere vittima e influenzata dal parere dei social, quando a suo dire può stare tranquilla: quella con Benedetta è solo amicizia. Eppure Valentina non ci sta: di nuovo di fronte ai due, chiede loro ancora una volta conto del loro feeling speciale. Pur separati, in questi giorni, in due sembrano aver sofferto la distanza. A testimoniarlo è un video di Benedetta, durante un Confessionale, in cui spiega che Domenico c'è stato sempre per lei. Le manca il fatto di non poter essere spontanea con lui.
Valentina non prende le difese di nessuno, però sperava in una maggiore solidarietà femminile da parte di Benedetta. A far chiarezza ci penserà la convivenza forzata: Valentina, da ora in avanti, sarà ospite all'interno della Casa, così potrà chiarire con Domenico e osservare da vicino questa amicizia. Servirà a chiarire davvero la loro situazione?