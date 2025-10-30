"Grande Fratello", Simone De Bianchi in lacrime per l'incontro col padre

Una volta entrato in Casa il padre, Simone non riesce a trattenere le lacrime: "Scusa, scusami - dice Alessio quando riabbraccia il figlio - Mi dispiace tanto di come sono andate a finire le cose". Poi, il padre dedica dolci parole al suo Alessio: "La cosa più bella che ho fatto sai qual è? Sei tu. Io ci sono, ci sarò sempre, finché non deciderai tu di mettere a posto le cose - ha proseguito nel suo emozionante discorso -. Tante cose in questo momento non riesco neanche a dirtele. Mi dispiace che ti abbiamo messo in mezzo, che hai sentito il peso di quello che è successo tra me e mamma. I sorrisi papà li ha persi. Non litigare con mamma che mamma è unica".