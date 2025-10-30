"Grande Fratello", Simone De Bianchi in lacrime per l'incontro col padre

Il concorrente riceve l'abbraccio di papà Alessio, separato dalla madre Francesca Carrara
© Da video
Serata di forti emozioni per Simone De Bianchi al "Grande Fratello". Il concorrente nel corso della puntata di giovedì 30 ottobre ha ricevuto la toccante visita del papà Alessio, con il quale non ha mai nascosto di avere un rapporto complicato.
"Ci vediamo poche volte l'anno", ha spiegato durante la puntata Simone. A parlare prima di lui è la madre del ragazzo, anche lei concorrente del reality di Canale 5, Francesca Carrara, ex moglie di Alessio: "Un consiglio che voglio dare alle persone che sono a casa è quello di non provare rabbia verso gli ex perché poi i figli stano male".
Una volta entrato in Casa il padre, Simone non riesce a trattenere le lacrime: "Scusa, scusami - dice Alessio quando riabbraccia il figlio - Mi dispiace tanto di come sono andate a finire le cose". Poi, il padre dedica dolci parole al suo Alessio: "La cosa più bella che ho fatto sai qual è? Sei tu. Io ci sono, ci sarò sempre, finché non deciderai tu di mettere a posto le cose - ha proseguito nel suo emozionante discorso -. Tante cose in questo momento non riesco neanche a dirtele. Mi dispiace che ti abbiamo messo in mezzo, che hai sentito il peso di quello che è successo tra me e mamma. I sorrisi papà li ha persi. Non litigare con mamma che mamma è unica".
Dopo aver vissuto questo momento molto intenso, Francesca interviene: "Simona io ho bussato alla porta perché volevo far sapere a Simone che anche da separati, avrà sempre due genitori uniti e che si vogliono bene". I due ex si riabbracciano poco dopo, tra le lacrime, in Mistery. Poi, Simona Ventura legge uno dei messaggi scritti da Alessio per l'ex moglie: "Uno dei rimpianti più grandi".