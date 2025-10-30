Logo Tgcom24
2025
EMOZIONI E COLPI DI SCENA

"Grande Fratello 2025", il racconto in tempo reale della sesta puntata

Primo appuntamento del giovedì con il reality condotto da Simona Ventura: il televoto stabilirà chi tra Donatella, Francesco e Jonas sarà il primo candidato all'eliminazione

30 Ott 2025 - 21:24
© sito ufficiale

© sito ufficiale

Nuovo appuntamento in prima serata, su Canale 5, con "Grande Fratello", il reality show condotto da Simona Ventura che da questa sesta puntata raddoppia. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e, l’appassionata e pungente Sonia Bruganelli. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. Una sorpresa per Simone, dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre. Sarà l’occasione per appianare i dissapori che compromettono il loro rapporto? E come la prenderà la mamma Francesca? Il gruppo si è spaccato a causa delle tensioni sempre più forti tra due aspiranti leader: Omer e Jonas. Il risultato del televoto decreterà il primo candidato alla prossima eliminazione.

