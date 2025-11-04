Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
La visita dell'attore

"Grande Fratello", la sorpresa di Claudio Amendola per Donatella: "Portami ai Cesaroni"

L'incursione dell'attore nella Casa è una visita gradita per la concorrente pugliese

04 Nov 2025 - 00:30
© Da video

© Da video

Claudio Amendola è stato protagonista della puntata del "Grande Fratello" di lunedì 3 novembre. L'attore romano, arrivato tra i casalinghi e le casalinghe, ha voluto fare una sorpresa ai concorrenti e in particolare a Donatella Mercoledisanto. Salutato da Simona Ventura come "l'emblema della romanità nel mondo," il protagonista di tantissimi film di successo è entrato nella Casa con un obiettivo: spingere Donatella a "liberarsi un po'".

La visita

  Non solo. L'esortazione dell'attore alla gieffina pugliese è quella di abbandonare la sua eccessiva riservatezza, che la porta persino a dormire sul divano per evitare il contatto con gli altri coinquilini, una questione che preoccupa Simona Ventura e tutto il cast del programma. L'attore, quindi, dopo aver varcato la porta rossa tenta in modo giocoso di rompere il ghiaccio, inizialmente proponendo un bagno insieme in riferimento a una sua passata esperienza televisiva, e poi cercando di farla ballare e sdraiare sul divano accanto a lui per dimostrare che non c'è nulla di male.

Leggi anche

"Grande Fratello", Valentina contro gli inquilini; la mamma di Rasha si rivolge a Omer: le anticipazioni del 3 novembre

"Grande Fratello 2025", il racconto in tempo reale della settima puntata

Le parole di Amendola

 Amendola prova a convincere Donatella ad andare oltre il suo passato, cresciuta in un ambiente ecclesiastico, un sostrato culturale che le impedisce di rilassarsi completamente. "Mi porti ai Cesaroni?", è la richiesta di Donatella in cambio del suo tentativo di aprirsi con gli altri compagni. Basterà la visita dell'attore a spingere Donatella a fare un passo verso gli altri casalinghi e casalinghe?

grande fratello
claudio amendola