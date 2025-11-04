"Grande Fratello", la sorpresa di Claudio Amendola per Donatella: "Portami ai Cesaroni"

L'incursione dell'attore nella Casa è una visita gradita per la concorrente pugliese
© Da video
Claudio Amendola è stato protagonista della puntata del "Grande Fratello" di lunedì 3 novembre. L'attore romano, arrivato tra i casalinghi e le casalinghe, ha voluto fare una sorpresa ai concorrenti e in particolare a Donatella Mercoledisanto. Salutato da Simona Ventura come "l'emblema della romanità nel mondo," il protagonista di tantissimi film di successo è entrato nella Casa con un obiettivo: spingere Donatella a "liberarsi un po'".
Non solo. L'esortazione dell'attore alla gieffina pugliese è quella di abbandonare la sua eccessiva riservatezza, che la porta persino a dormire sul divano per evitare il contatto con gli altri coinquilini, una questione che preoccupa Simona Ventura e tutto il cast del programma. L'attore, quindi, dopo aver varcato la porta rossa tenta in modo giocoso di rompere il ghiaccio, inizialmente proponendo un bagno insieme in riferimento a una sua passata esperienza televisiva, e poi cercando di farla ballare e sdraiare sul divano accanto a lui per dimostrare che non c'è nulla di male.
Amendola prova a convincere Donatella ad andare oltre il suo passato, cresciuta in un ambiente ecclesiastico, un sostrato culturale che le impedisce di rilassarsi completamente. "Mi porti ai Cesaroni?", è la richiesta di Donatella in cambio del suo tentativo di aprirsi con gli altri compagni. Basterà la visita dell'attore a spingere Donatella a fare un passo verso gli altri casalinghi e casalinghe?