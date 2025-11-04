"Grande Fratello", eliminato Francesco Rana: ecco chi va in nomination

I verdetti della puntata di lunedì 3 novembre: i concorrenti che vanno al televoto
© Da video
Dopo Giulio, Bena e Matteo è Francesco Rana il quarto eliminato di questa edizione del "Grande Fratello". Il giovane, che sogna da sempre di diventare un agente di polizia locale, nel corso della puntata di lunedì 3 novembre è stato costretto a dover abbandonare la Casa più spiata d'Italia.
Il concorrente è stato il meno votato dal pubblico nel televoto che lo vedeva sfidare la coppia composta da madre e figlio e formata Francesca e Simone, Mattia, Francesco e Jonas.
Nel corso della puntata è stato scelto anche il nuovo capitano di ventura, che sarà Ivana mentre gli altri immuni della serata sono Omer, Rasha, Anita e Flaminia. Al termine delle consuete nomination, a finire al televoto, in vista della puntata di giovedì 6 novembre, sono quindi Domenico, Francesca e Simone, Giulia e Grazia.