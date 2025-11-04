"Grande Fratello", la fidanzata di Mattia lo lascia via social: "Vuole crearsi una storia con Grazia"

La compagna Carlotta ha preso le distanze dall'ormai ex, dopo averlo visto avvicinarsi alla coinquilina
Qualche giorno fa Valentina è entrata nella Casa del "Grande Fratello" per marcare stretto Domenico, pericolosamente vicino a Benedetta. Ora anche la fidanzata di Mattia è intervenuta, dopo aver visto il compagno sempre più affiatato con Grazia. A differenza di Valentina, però, Carlotta ha scelto di dare un taglio netto alla storia senza avere un ultimo incontro con l'ormai ex.
La situazione per lei è ormai chiara e, dopo essere stata in silenzio per giorni, lo ha quindi lasciato via social con un post. "Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me. Il mio silenzio fa parte di me", ha scritto. Carlotta intende quindi mantenere un basso profilo per non "dare maggiore visibilità a una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia. Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira a sé ciò che più lo identifica. Non sono il tipo di persona che fa scenate o teatrini inutili quindi vi consiglio di mangiare i pop corn davanti a un bel film romantico“.
Chi si aspettava un confronto a tre con Mattia e Grazia, (come avvenuto tra Valentina, Domenico e Benedetta), resterà quindi deluso. A differenza di Domenico e Benedetta, che hanno sempre dichiarato di essere solo amici, tra Mattia e Grazia la situazione è diversa. La gieffina, infatti, ha confessato di avere una cotta per il compagno di avventura ma di non voler andare oltre per rispetto della sua relazione. Da parte sua, anche Mattia si è avvicinato parecchio e non perde occasione per coccolarla e abbracciarla. Ora che è ufficialmente single approfondirà il rapporto con Grazia o si fermerà per cercare di riconquistare Carlotta?