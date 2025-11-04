Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
decisione drastica

"Grande Fratello", la fidanzata di Mattia lo lascia via social: "Vuole crearsi una storia con Grazia"

La compagna Carlotta ha preso le distanze dall'ormai ex, dopo averlo visto avvicinarsi alla coinquilina

04 Nov 2025 - 10:24
© Tgcom24

© Tgcom24

Qualche giorno fa Valentina è entrata nella Casa del "Grande Fratello" per marcare stretto Domenico, pericolosamente vicino a Benedetta. Ora anche la fidanzata di Mattia è intervenuta, dopo aver visto il compagno sempre più affiatato con Grazia. A differenza di Valentina, però, Carlotta ha scelto di dare un taglio netto alla storia senza avere un ultimo incontro con l'ormai ex.

Leggi anche

"Grande Fratello 2025": Francesco deve lasciare la Casa, Domenico deve "lasciare" Benedetta

Grande Fratello 2025, le puntate in pillole

© Instagram

© Instagram

Carlotta contro l'ex Mattia: "Vuole creare una storia con Grazia"

 La situazione per lei è ormai chiara e, dopo essere stata in silenzio per giorni, lo ha quindi lasciato via social con un post. "Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me. Il mio silenzio fa parte di me", ha scritto. Carlotta intende quindi mantenere un basso profilo per non "dare maggiore visibilità a una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia. Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira a sé ciò che più lo identifica. Non sono il tipo di persona che fa scenate o teatrini inutili quindi vi consiglio di mangiare i pop corn davanti a un bel film romantico“.

Leggi anche

Al "Grande Fratello" si formano i 'Jonita': ecco il loro primo appuntamento

"Grande Fratello", il feeling tra Rasha e Omer sotto i riflettori: "La differenza di età è un limite"

Al "Grande Fratello" Grazia ammette la cotta per Mattia

  Chi si aspettava un confronto a tre con Mattia e Grazia, (come avvenuto tra Valentina, Domenico e Benedetta), resterà quindi deluso. A differenza di Domenico e Benedetta, che hanno sempre dichiarato di essere solo amici, tra Mattia e Grazia la situazione è diversa. La gieffina, infatti, ha confessato di avere una cotta per il compagno di avventura ma di non voler andare oltre per rispetto della sua relazione. Da parte sua, anche Mattia si è avvicinato parecchio e non perde occasione per coccolarla e abbracciarla. Ora che è ufficialmente single approfondirà il rapporto con Grazia o si fermerà per cercare di riconquistare Carlotta?

Ti potrebbe interessare

grande fratello
canale 5

Sullo stesso tema