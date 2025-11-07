"Grande Fratello", tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe scatta il bacio

L'entusiasmo per il primo aereo di questa edizione spinge i due concorrenti al gesto tanto atteso
© Da video
Al "Grande Fratello" scatta il bacio tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe. Durante l'esperienza nella Casa, i due concorrenti hanno mostrato una complicità emersa giorno dopo giorno, al punto da far sognare i fan attraverso l'hashtag #jonita. L'iniziativa per arrivare al tanto atteso gesto arriva proprio dai follower, che venerdì 7 novembre hanno dedicato alla coppia il primo aereo di questa edizione del "Grande Fratello".
"J+A, il caso non esiste", si legge nel messaggio recapitato a Jonas e Anita, che nell'euforia del momento si lasciano andare a un romantico bacio. Le sorprese per i due concorrenti non sono ancora finite, dato che poco più tardi altri aerei sorvolano la Casa invitando la coppia a dare voce ai propri sentimenti.
"Lo hanno visto prima loro di noi", commenta Anita di fronte al passaggio dell'aereo con la scritta: "Occhi che parlano".