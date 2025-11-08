Al "Grande Fratello" Grazia delusa e irritata da Mattia

Benedetta cerca di riportare un po’ di equilibrio nella situazione e le suggerisce di mantenere la calma. È normale, le dice, che Mattia sia confuso: dopotutto la ferita è ancora fresca. Ma Grazia fatica a dargli il beneficio del dubbio. Non riesce a trovare giustificazioni per il suo atteggiamento. Ormai, nemmeno le dà il buongiorno e si comporta come se lei non esistesse. E allora si chiede: ma alla fine, che colpa ha lei in tutto questo? Secondo Benedetta, l’unica soluzione è parlarsi apertamente e chiarire ogni malinteso. Tuttavia, Grazia è convinta che Mattia non abbia alcuna intenzione di affrontarla. Eppure, prende una decisione dentro di sé: alla prossima occasione non resterà in silenzio. Gli dirà tutto quello che pensa, senza giri di parole. Non può accettare di essere trattata così, specie dopo tutto il tempo passato ad ascoltarlo e supportarlo.