"Grande Fratello", la compagna di Mattia smentisce la rottura: "Il mio messaggio non era un addio"

Con un post social aveva preso le distanze dal concorrente, ma per lei la relazione non è finita
© Tgcom24
Nella Casa del "Grande Fratello" potrebbe esserci un nuovo colpo di scena sentimentale per Mattia. Qualche giorno fa la compagna Carlotta Vendemmia si era sfogata sui social per l'atteggiamento del concorrente nei confronti di Grazia, prendendo le distanze da lui. Quello che sembrava essere una rottura era, in realtà, un avvertimento e sempre dal suo profilo Instagram la donna ha chiarito la situazione.
"Leggendo i commenti relativi alla mia precedente dichiarazione, ci tengo a chiarire che il mio messaggio *NON* aveva assolutamente lo scopo di lasciarlo", ha fatto sapere la compagna di Mattia. "Mi piacerebbe che lui si svegliasse e la smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone, tirando fuori la sua personalità e carattere un po’ come ha fatto ieri sera in suite. Per ora, scelgo il silenzio e l’osservazione, perché credo che la lucidità parli più forte di qualunque teatrino".
Mattia, Grazia e Ivana hanno infatti passato una serata nella stanza del capitano e il concorrente ha preso la palla al balzo per mettere le cose in chiaro con Grazia, che ha ammesso di avere una cotta per lui. L'uomo ha ribadito di amare ancora la compagna e di voler portare avanti la relazione, nonostante gli inevitabili alti e bassi.
Nel frattempo, però, il suo post ha fatto il giro del web ed è arrivato anche all'interno del "Grande Fratello". La produzione ha infatti fatto arrivare nella Casa una busta rossa indirizzata a Mattia, con all'interno alcuni titoli di articoli sulle dichiarazioni di Carlotta. Dopo un momento di smarrimento generale, Grazia ha invitato tutti alla calma: "C'è da fare silenzio in questa situazione. Che nessuno commenti, se non Mattia. Se vuole sentire i vostri commenti, li chiede lui".
Per Mattia è una vera doccia fredda: “Non penso ci siano parole da aggiungere, non devo aggiungere nient'altro. Non ha capito niente questa ragazza, non ha capito chi sono, non ha capito nulla. Lei vede sempre il marcio dove non c'è. Che delusione". Intanto fuori Carlotta ha chiarito il suo punto di vista: il Grande Fratello darà loro l'opportunità di spiegarsi e superare il momento di crisi?