"Grande Fratello", la compagna di Mattia smentisce la rottura: "Il mio messaggio non era un addio"

"Leggendo i commenti relativi alla mia precedente dichiarazione, ci tengo a chiarire che il mio messaggio *NON* aveva assolutamente lo scopo di lasciarlo", ha fatto sapere la compagna di Mattia. "Mi piacerebbe che lui si svegliasse e la smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone, tirando fuori la sua personalità e carattere un po’ come ha fatto ieri sera in suite. Per ora, scelgo il silenzio e l’osservazione, perché credo che la lucidità parli più forte di qualunque teatrino".