"Grande Fratello", scintille tra Donatella e Francesca: il faccia a faccia

Dopo lo scontro settimanale le due casalinghe si ritrovano di nuovo faccia a faccia in studio
© Da video
Dopo lo scontro avuto in settimana, per Donatella e Francesca è arrivato il momento della verità. Le due concorrenti nei giorni scorsi hanno avuto più di un battibecco, sollevando la tensione all'interno della Casa anche tra gli altri coinquilini. Per questo, nella puntata di lunedì 10 novembre, Simona Ventura ha voluto che le due "casalinghe" avessero un confronto nuovo in studio.
Le due concorrenti, una volta arrivate in studio, guardando una clip in cui ripercorrono quanto vissuto negli ultimi giorni. "Infantile", è l'aggettivo che utilizza Donatella nel filmato mostrato in studio. Termine che Simona Ventura usa come gancio per aprire il dibattito in studio. "Francesca, ti senti una mamma infantile?", chiede la conduttrice. L'accusa ricevuta, fa sbottare Francesca che si rivolge direttamente a Donatella: "Non te lo permetto più", dice. E ancora: "Mi hai dato della stupida", che si sente attaccata in particolare nel privato. La concorrente romana, inoltre, la accusa di averla giudicata, a differenza di lei che non l'ha mai fatto.
A intervenire dalla Casa è Rasha: "Donatella non si è mai permessa di giocare così con nessuno, ed è giusto che venga rispettata", ma Francesca non ci sta. "Secondo me è stato infantile comportarsi così", ribadisce la concorrente. Al suo fianco si schiera Jonas: "A me non piacciono i modi di fare di Donatella". Il dibattito accende anche lo studio, che si separa in due. Basterà l'invito di Simona Ventura a cercare di riportare l'armonia nella Casa?