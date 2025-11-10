"Grande Fratello", scintille tra Donatella e Francesca: il faccia a faccia

Dopo lo scontro avuto in settimana, per Donatella e Francesca è arrivato il momento della verità. Le due concorrenti nei giorni scorsi hanno avuto più di un battibecco, sollevando la tensione all'interno della Casa anche tra gli altri coinquilini. Per questo, nella puntata di lunedì 10 novembre, Simona Ventura ha voluto che le due "casalinghe" avessero un confronto nuovo in studio.