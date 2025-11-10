"Grande Fratello 2025", il racconto dell'ottava puntata

Ottavo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Non si placa la bufera sul presunto triangolo che coinvolge Benedetta, Domenico e la sua compagna Valentina. Questa volta a entrare nella Casa è la mamma di Benedetta perché ha qualcosa da dire sull’amicizia che lega sua figlia all’uomo. Dal canto suo, Valentina è sempre più arrabbiata ed è pronta a far sentire la sua voce per mettere la parola fine alla sua relazione con Domenico. Mamme a confronto: è scontro tra Donatella e Francesca. Le due donne dovranno finalmente affrontarsi e dirsi tutto faccia a faccia. Una sorpresa speciale per Anita: alle emozioni per la nascente storia con Jonas, si aggiunge anche l’incontro con una persona del suo cuore, che proprio non si aspetta di vedere nella Casa. Una nuova misteriosa busta rossa incombe sulla Casa: a chi sarà destinata? E quale scottante rivelazione contiene?