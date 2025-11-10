"Grande Fratello 2025", il racconto dell'ottava puntata

Sviluppi sul triangolo formato da Domenico, Benedetta e Valentina, una sorpresa speciale per Anita e una nuova busta rossa
Ottavo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Non si placa la bufera sul presunto triangolo che coinvolge Benedetta, Domenico e la sua compagna Valentina. Questa volta a entrare nella Casa è la mamma di Benedetta perché ha qualcosa da dire sull’amicizia che lega sua figlia all’uomo. Dal canto suo, Valentina è sempre più arrabbiata ed è pronta a far sentire la sua voce per mettere la parola fine alla sua relazione con Domenico. Mamme a confronto: è scontro tra Donatella e Francesca. Le due donne dovranno finalmente affrontarsi e dirsi tutto faccia a faccia. Una sorpresa speciale per Anita: alle emozioni per la nascente storia con Jonas, si aggiunge anche l’incontro con una persona del suo cuore, che proprio non si aspetta di vedere nella Casa. Una nuova misteriosa busta rossa incombe sulla Casa: a chi sarà destinata? E quale scottante rivelazione contiene?
Simona Ventura mostra una misteriosa busta rossa: "Chissà a chi sarà destinata, per qualcuno non sarà una belle serata", dice la conduttrice.
Domenico viene chiamato nel cortile del tugurio, mentre Benedetta va in confessionale. "Ho un messaggio importante per te, te lo manda una persona che tu non conosci, Simona, ed è la mamma di Benedetta", attacca Simona. "Sono Simona la mamma della sfascia-famiglie, vorrei dirti che non mi sei piaciuto, da una parte c'è la tua compagna con la vostra bambina e dall'altra c'è mia figlia, una ragazza pura, che tiene all'amicizia, stai giocando troppo con i sentimenti, mostra l'uomo che dovresti essere, fai l'uomo", dice la mamma di Benedetta. "Mi spiace ma tra me e Benedetta c'è sempre stata una amicizia, passa il messaggio sbagliato".