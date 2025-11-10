Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale 2025
In prima serata su Canale 5

"Grande Fratello 2025", il racconto dell'ottava puntata

Sviluppi sul triangolo formato da Domenico, Benedetta e Valentina, una sorpresa speciale per Anita e una nuova busta rossa

10 Nov 2025 - 21:26
© Da video

© Da video

Ottavo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Non si placa la bufera sul presunto triangolo che coinvolge Benedetta, Domenico e la sua compagna Valentina. Questa volta a entrare nella Casa è la mamma di Benedetta perché ha qualcosa da dire sull’amicizia che lega sua figlia all’uomo. Dal canto suo, Valentina è sempre più arrabbiata ed è pronta a far sentire la sua voce per mettere la parola fine alla sua relazione con Domenico. Mamme a confronto: è scontro tra Donatella e Francesca. Le due donne dovranno finalmente affrontarsi e dirsi tutto faccia a faccia. Una sorpresa speciale per Anita: alle emozioni per la nascente storia con Jonas, si aggiunge anche l’incontro con una persona del suo cuore, che proprio non si aspetta di vedere nella Casa. Una nuova misteriosa busta rossa incombe sulla Casa: a chi sarà destinata? E quale scottante rivelazione contiene?

Leggi anche

"Grande Fratello", la compagna di Mattia smentisce la rottura: "Il mio messaggio non era un addio"

"Grande Fratello", tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe scatta il bacio

La nuova busta rossa

 Simona Ventura mostra una misteriosa busta rossa: "Chissà a chi sarà destinata, per qualcuno non sarà una belle serata", dice la conduttrice.

Il confronto tra Domenico e la mamma di Benedetta

 Domenico viene chiamato nel cortile del tugurio, mentre Benedetta va in confessionale. "Ho un messaggio importante per te, te lo manda una persona che tu non conosci, Simona, ed è la mamma di Benedetta", attacca Simona. "Sono Simona la mamma della sfascia-famiglie, vorrei dirti che non mi sei piaciuto, da una parte c'è la tua compagna con la vostra bambina e dall'altra c'è mia figlia, una ragazza pura, che tiene all'amicizia, stai giocando troppo con i sentimenti, mostra l'uomo che dovresti essere, fai l'uomo", dice la mamma di Benedetta. "Mi spiace ma tra me e Benedetta c'è sempre stata una amicizia, passa il messaggio sbagliato". 

Ti potrebbe interessare

grande fratello
televisione
canale 5

Sullo stesso tema