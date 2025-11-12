Logo Tgcom24
Speciale Grande Fratello
Grazie all'aereo...

"Grande Fratello", arriva un altro bacio: è quello tra Rasha e Omer

I due concorrenti si sono lasciati andare alla passione dopo il passaggio di un aereo da parte dei fan

12 Nov 2025 - 17:20
© Da video

© Da video

Dopo quello tra Jonas e Anita, al "Grande Fratello" è arrivato il momento del bacio anche per Rasha e Omer. I due concorrenti, così come i loro coinquilini, si sono lasciati andare alla passione dopo il passaggio di un aereo dei fan sulla Casa. 

Galeotto fu l'aereo

  Il messaggio scritto dai fan è diretto proprio a loro, i quali sono gli unici a poter capire: "Maktub Fi Aleyun" #RASHMER", è la frase accompagnata da un cuore. Un messaggio in arabo che Omer legge: "È scritto negli occhi". Parole che smuovono Rasha, che corre ad abbracciare il ragazzo.

Il bacio

  Entrambi, sotto quel messaggio, sono abbracciati, l'una fra le braccia dell'altro, introno a loro i concorrenti, i coinquilini. L'attesa in giardino è ormai palpabile e Omer bacia Rasha. I casalinghi e le casalinghe saluto con un'esultanza da stadio il bacio tra i due. Un abbraccio, un sorriso al cielo, e ancora baci. Sarà l'inizio di una nuova storia? 

Le critiche di Rasha a Omer

  Nei giorni scorsi Rasha si era lamentata dell'indecisione di Omer. "Basta con questa scusa che io mi chiudo" dice determinata Rasha. Non ha alcuno stimolo da parte di Omer, per il momento si limita a osservarlo da lontano, cercando di capire cosa c'è tra di loro.  "Non mi aspetto nulla, ma il mio cervello dice: diamo un senso a tutto questo, dobbiamo costruire insieme. Basta con la scusa che lui è rispettoso e che io sono chiusa". A Rasha manca un pezzo per ingranare e pensa che questa iniziativa dovrebbe venire proprio da Omer.

