"Grande Fratello", arriva un altro bacio: è quello tra Rasha e Omer

Entrambi, sotto quel messaggio, sono abbracciati, l'una fra le braccia dell'altro, introno a loro i concorrenti, i coinquilini. L'attesa in giardino è ormai palpabile e Omer bacia Rasha. I casalinghi e le casalinghe saluto con un'esultanza da stadio il bacio tra i due. Un abbraccio, un sorriso al cielo, e ancora baci. Sarà l'inizio di una nuova storia?