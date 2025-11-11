Il tronista spiega cosa è successo in esterna con la corteggiatrice
© Da video
A "Uomini e Donne" arriva il bacio tra Flavio e Martina. Il tronista è stato portato dalla sua corteggiatrice al mare e, proprio tra le onde, i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato. In studio, Martina ha raccontato quanto accaduto: "Tutta Italia vuole sapere se sa baciare e sì, lo sa fare, anche bene - ha spiegato la ragazza -. Sono contenta di essere ancora qui e voglio ascoltare le mie emozioni e sensazioni. Non vengo qui per costruire dei discorsi, ho pensato al bacio che c'è stato e avrei voluto vederlo il giorno dopo. Sono felice di essere stata con te".
Parole dolci anche da parte del tronista: "Sono felice che sia successo - ha spiegato -, siamo arrivati lì con alcune cose da chiarire. C'erano alcune cose in sospeso, dopo poco che ero lì, ho avuto subito voglia di baciarla". Parole, che fanno indispettire le altri corteggiatrici. A partire da Denise: "Voglio andare via - ha detto la ragazza -. Settimana scorsa ha mostrato disinteresse nei miei confronti, io volevo organizzare una sorpresa per lui ma non mi ha dato modo". Flavio ha confermato che non sarebbe stato intenzionato a proseguire la conoscenza di Denise.
Martina ha voluto dire qualcos'altro prima di ballare con Flavio: "Sono stata veramente male per amore, se mi chiudo e alzo dei muri è perché ho paura e voglio proteggermi. Poi mi sono anche divertita, non mi aspettavo mi baciasse, sono molto felice oggi".