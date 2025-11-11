A "Uomini e Donne" arriva il bacio tra Flavio e Martina. Il tronista è stato portato dalla sua corteggiatrice al mare e, proprio tra le onde, i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato. In studio, Martina ha raccontato quanto accaduto: "Tutta Italia vuole sapere se sa baciare e sì, lo sa fare, anche bene - ha spiegato la ragazza -. Sono contenta di essere ancora qui e voglio ascoltare le mie emozioni e sensazioni. Non vengo qui per costruire dei discorsi, ho pensato al bacio che c'è stato e avrei voluto vederlo il giorno dopo. Sono felice di essere stata con te".