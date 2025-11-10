La dama ricostruisce le tappe della relazione fino al triste epilogo
A pochi giorni dalla decisione di lasciare il programma insieme a Nicola per proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere, Sabrina torna nello studio di "Uomini e Donne" per raccontare la brusca fine della relazione. "Lui non è stato totalmente sincero con me", esordisce la dama, prima di ricostruire quanto accaduto. "Quando siamo usciti tutto è andato bene. Mi ha detto che si sarebbe fermato qualche giorno con me e io ero felicissima di fargli vedere il mio mondo, di come vivo la mia quotidianità anche nel lavoro - prosegue Sabrina, ancora incredula per quanto accaduto nel successivo fine settimana -. La domenica mattina si è svegliato in un modo strano, ha cominciato a essere nervoso".
"Gli ho aperto casa, ho fatto tutto per vivermi Nicola in quei giorni. Secondo me, Lui ha trovato delle scuse proprio perché noi avremmo dovuto vivere due giorni insieme in un'altra location, invece è partito dicendomi che non ero presente e che pensavo a un mio ex", commenta ancora Sabrina, smontando le ipotesi dell'uomo e accusandolo di aver trovato delle scuse per interrompere la conoscenza.
Il racconto di Sabrina, però, passa anche attraverso un altro aneddoto: "Quando lui è partito, mia figlia mi ha detto delle cose, non carine, che lui le aveva confidato. Io gliel'ho scritto e lui si è arrabbiato per il fatto che lei me l'avesse detto".
Di fronte a Maria De Filippi, Sabrina non nasconde la delusione per quanto accaduto: "Ci sono rimasto male perché io ci ho creduto. Provavo un sentimento, anche se non era amore perché era troppo presto. Però avevo voglia di viverlo fuori".
"Sicuramente non era pronto a uscire ed è stato forzato, questo sì. Però secondo me lui voleva anche giocare un po' in questa trasmissione", prova ad analizzare ancora Sabrina.