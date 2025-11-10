"Gli ho aperto casa, ho fatto tutto per vivermi Nicola in quei giorni. Secondo me, Lui ha trovato delle scuse proprio perché noi avremmo dovuto vivere due giorni insieme in un'altra location, invece è partito dicendomi che non ero presente e che pensavo a un mio ex", commenta ancora Sabrina, smontando le ipotesi dell'uomo e accusandolo di aver trovato delle scuse per interrompere la conoscenza.

Il racconto di Sabrina, però, passa anche attraverso un altro aneddoto: "Quando lui è partito, mia figlia mi ha detto delle cose, non carine, che lui le aveva confidato. Io gliel'ho scritto e lui si è arrabbiato per il fatto che lei me l'avesse detto".