"Uomini e Donne", Maria De Filippi prende le distanze da Nicola: "Non mi fido di te"

La decisione non viene accolta con eccessivo entusiasmo, in studio, e la prima a manifestare scetticismo è proprio Maria De Filippi. "Non mi è piaciuto il discorso che hai fatto ieri, che ti devo conoscere - spiega a Nicola -. Tant'è che ti ho chiesto se fosse un problema di viaggio, perché laddove fosse stato un problema economico nel viaggio, avrei fatto in modo che non ci sarebbe più stato". Poi ribadisce che non è tanto un tema di sfiducia nei confronti del cavaliere, quanto di scottature passate che hanno riguardato la sua dama. "Non conosco te, però ho visto lei presa in giro tante volte - ribadisce la conduttrice -. Con sincerità, prima di dire 'è tutto a posto', ci metto un po'". E anche se Alessio interviene con quello che sembra un anatema contro la buona riuscita della frequentazione ("Sabrina tra un mesetto è di nuovo qua. Io la penso così"), Gianni Sperti augura il meglio alla coppia: "Se torna mi dispiace, ma mi fa piacere rivederla - dice -. Incrociamo le dita". "Comunque io ci provo - conclude Sabrina -. Nella vita bisogna provare".