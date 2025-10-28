"Uomini e Donne", Maria De Filippi prende le distanze da Nicola: "Non mi fido di te"

Il cavaliere è uscito dal programma con Sabrina
© Da video
A "Uomini e Donne" Maria De Filippi prende le distanze da Nicola: "Spero, Sabrina, davvero con tutto il cuore, di rivederti felice un'altra volta insieme a lui. Di te, Nicola, non mi fido per ora". Maria non la manda a dire e accoglie la notizia dell'uscita dal programma di Nicola e Sabrina esprimendo "fuori dai denti" le sue perplessità.
Sabrina sembra felice della decisione, anche se ha dovuto insistere un po' prima che Nicola accettasse la proposta di continuare la loro frequentazione in intimità e lontano dalle telecamere. "In questo momento mi sento di voler conoscere solo lui - sottolinea la dama -, per le sensazioni che comunque stiamo provando. Anche se ci sono delle discussioni, ma questo fa parte di conoscersi, e quindi si sarebbero comunque anche fuori da questo programma, io voglio dedicare il mio tempo libero a conoscerlo fuori. Poi, se sarà amore, si vedrà".
La decisione non viene accolta con eccessivo entusiasmo, in studio, e la prima a manifestare scetticismo è proprio Maria De Filippi. "Non mi è piaciuto il discorso che hai fatto ieri, che ti devo conoscere - spiega a Nicola -. Tant'è che ti ho chiesto se fosse un problema di viaggio, perché laddove fosse stato un problema economico nel viaggio, avrei fatto in modo che non ci sarebbe più stato". Poi ribadisce che non è tanto un tema di sfiducia nei confronti del cavaliere, quanto di scottature passate che hanno riguardato la sua dama. "Non conosco te, però ho visto lei presa in giro tante volte - ribadisce la conduttrice -. Con sincerità, prima di dire 'è tutto a posto', ci metto un po'". E anche se Alessio interviene con quello che sembra un anatema contro la buona riuscita della frequentazione ("Sabrina tra un mesetto è di nuovo qua. Io la penso così"), Gianni Sperti augura il meglio alla coppia: "Se torna mi dispiace, ma mi fa piacere rivederla - dice -. Incrociamo le dita". "Comunque io ci provo - conclude Sabrina -. Nella vita bisogna provare".