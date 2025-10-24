"Uomini e Donne", Cristiana: "Il bacio con Jakub? Sentito, ma..."

Le parole della tronista dopo l'esterna con il corteggiatore
"Il bacio è sicuramente stata una cosa forte, sono sempre stata la prima a ritenere che fosse più intimo di qualsiasi altra cosa, quindi c'è un lato di me che poi in realtà ci ha pensato e ha detto, 'forse dovevo aspettare un attimo'". Dopo il bacio con il corteggiatore Jakub, la tronista di "Uomini e Donne" Cristiana ammette che pur avendo passato bei momenti durante l'esterna, pensa di essere stata troppo precipitosa.
"L'esterna con Jakub, per quanto mi riguarda, è andata molto bene, perché io veramente sento che stiamo ricominciando da capo", racconta in studio a Maria De Filippi, evocando i momenti di incomprensione che c'erano stati, in passato, tra lei e il giovane. "Però proprio perché sono sempre stata con grandi scudi davanti a me, ho voluto vivere il momento senza razionalità - spiega -, senza pensare, senza perché".
Poi guarda Ernesto e Federico, con i quali è uscita recentemente, e dice: "Mi sento come se mi stessi frequentando con tre persone allo stesso momento, quindi percepisco una sorta di tradimento, è come se io sentissi di aver tradito qualcuno". In realtà, spiega la ragazza, sa benissimo di non aver fatto niente di male. Sente, però, di aver potuto ferire qualcuno. "Una volta arrivata a casa, quando sono arrivata a Palermo, ho detto: 'Ecco fatto, e ora lunedì cosa dico, chi lo spiega, come faccio a spiegargli che ci sono dei momenti in cui fai fatica anche a scandire le tue sensazioni?'". La giovane tronista, però, non rinnega ciò che è successo. "Per me è stato comunque un bel momento", dice. Ernesto e Federico, pur non avendola presa bene, dicono di essere determinati a proseguire la conoscenza con Cristiana anche dopo aver assistito a questo bacio.