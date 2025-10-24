"Uomini e Donne", Cristiana: "Il bacio con Jakub? Sentito, ma..."

Poi guarda Ernesto e Federico, con i quali è uscita recentemente, e dice: "Mi sento come se mi stessi frequentando con tre persone allo stesso momento, quindi percepisco una sorta di tradimento, è come se io sentissi di aver tradito qualcuno". In realtà, spiega la ragazza, sa benissimo di non aver fatto niente di male. Sente, però, di aver potuto ferire qualcuno. "Una volta arrivata a casa, quando sono arrivata a Palermo, ho detto: 'Ecco fatto, e ora lunedì cosa dico, chi lo spiega, come faccio a spiegargli che ci sono dei momenti in cui fai fatica anche a scandire le tue sensazioni?'". La giovane tronista, però, non rinnega ciò che è successo. "Per me è stato comunque un bel momento", dice. Ernesto e Federico, pur non avendola presa bene, dicono di essere determinati a proseguire la conoscenza con Cristiana anche dopo aver assistito a questo bacio.