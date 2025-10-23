"Uomini e Donne", Agnese delusa da Federico: "Se esistesse il reato di truffa sentimentale ti denuncerei"

© Da video
"Se esistesse il reato di truffa sentimentale ti denuncerei". La delusione di Agnese verso Federico continua a far discutere lo studio di "Uomini e Donne". "Io non ho dormito tutta la notte, ho pensato tutta la notte", si sfoga Agnese rispondendo a Maria De Filippi. Poi si rivolge a Federico: "Come ti ho già detto sei diventato dal perenne mio pensiero e sogno al perenne dei miei incubi, peggiori forse".
© Da video
Agnese accusa Federico di essersi spinto a usare parole forti con lei. Ammette anche di esserci rimasta molto male perché il cavaliere ha detto di non provare una forte attrazione fisica. Per Agnese è difficile credere di non aver colpito Federico esteticamente anche perché ci sono stati, a suo dire, dei segnali: "Dopo il bacio che ci siamo dati qui, che è stato anche ripreso in studio, questo bacio del quale tu tra l'altro mi parli molto e che è stato un bacio molto sentito, dopo questo bacio cosa succede? Ci tolgono i microfoni, hanno dovuto dividerci e non perché Agnese fosse appiccicata a Federico ma perché Federico non si staccava", racconta la dama con amarezza.
Non si può sapere se questa volta Agnese ci abbia davvero messo una pietra sopra o se cambierà idea da un giorno all'altro. Quel che è certo è che la delusione è forte e con ogni probabilità potrebbe continuare a ripresentarsi nel corso delle puntate. In studio cerca ancora di convincersi ad averlo dimenticato: "Io ti vedo come un estraneo proprio, la mia delusione più grande di te come persona non è come inizio di frequentazione, perché alla fine le volte in cui ci siamo viste sono state poche, ma ho una grandissima delusione per come ti sei comportato", gli dice.