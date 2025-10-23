"Uomini e Donne", Agnese delusa da Federico: "Se esistesse il reato di truffa sentimentale ti denuncerei"

Agnese accusa Federico di essersi spinto a usare parole forti con lei. Ammette anche di esserci rimasta molto male perché il cavaliere ha detto di non provare una forte attrazione fisica. Per Agnese è difficile credere di non aver colpito Federico esteticamente anche perché ci sono stati, a suo dire, dei segnali: "Dopo il bacio che ci siamo dati qui, che è stato anche ripreso in studio, questo bacio del quale tu tra l'altro mi parli molto e che è stato un bacio molto sentito, dopo questo bacio cosa succede? Ci tolgono i microfoni, hanno dovuto dividerci e non perché Agnese fosse appiccicata a Federico ma perché Federico non si staccava", racconta la dama con amarezza.