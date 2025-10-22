"Uomini e Donne", Gemma si dispera per Mario: "Si è frantumato un sogno così grande"

"Ho detto, 'è l'uomo della mia vita': ha la mia età, su per giù, abbiamo tante cose in comune, tanti interessi. E poi ho avuto questa sensazione bellissima che per me è devastante. Si è frantumato un sogno così grande". Gemma Galgani ha il cuore infranto e la responsabilità è del cavaliere Mario. Da quando lui ha voluto interrompere la loro frequentazione, la dama non si dà più pace e affronta con fatica e tra le lacrime il succedersi delle puntate di "Uomini e Donne". "Io porto dei sentimenti veri e vengo trattata male, vengo scartata, vengo mortificata - si dispera - Perché cosa? Solo perché mi sono innamorata di Mario, della persona sbagliata".