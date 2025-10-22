"Uomini e Donne", Gemma si dispera per Mario: "Si è frantumato un sogno così grande"

Lo sfogo della dama: "Nessun'altra ha un vero interesse verso di lui"
© Da video
"Ho detto, 'è l'uomo della mia vita': ha la mia età, su per giù, abbiamo tante cose in comune, tanti interessi. E poi ho avuto questa sensazione bellissima che per me è devastante. Si è frantumato un sogno così grande". Gemma Galgani ha il cuore infranto e la responsabilità è del cavaliere Mario. Da quando lui ha voluto interrompere la loro frequentazione, la dama non si dà più pace e affronta con fatica e tra le lacrime il succedersi delle puntate di "Uomini e Donne". "Io porto dei sentimenti veri e vengo trattata male, vengo scartata, vengo mortificata - si dispera - Perché cosa? Solo perché mi sono innamorata di Mario, della persona sbagliata".
"È stata devastante questa puntata - commenta Gemma dopo la puntata del 21 ottobre -, è una delle peggiori da quando sono qua". E poi si sfoga: "Non mi capacito per il fatto che i miei sentimenti siano stati messi così calpestati da tutti, oltretutto anche da parte delle donne che sono presenti in tutto questo teatrino". L'amarezza di Gemma è piuttosto palpabile, e non solo nei riguardi di Mario. La dama ci è rimasta male anche perché non ha sentito solidarietà tra le dame del parterre, dopo aver aperto il suo cuore al cavaliere.
"All'inizio nessuno era interessato a lui - racconta -, c'era il deserto, non c'era nessuno. Magda, era leggermente interessata, ma niente di più. Poi cosa succede? Alla prima circostanza, un'occasione, lei prende e si mette con un altro, esce con un altro e lui è ancora lì a correre dietro a cercare di recuperare con lei. Poi subentra Marina che lascia i numeri, e poi quella è finita. Ma anche Cinzia, una che è passata da uno e dall'altro, ma neanche lei ha un interesse verso Mario". C'è frustrazione nelle parole di Gemma ma anche sofferenza. "Io in compenso la vengo presa a calci nel sedere, sono derisa da tutti, addirittura da queste che lo frequentano - insiste -. La solidarietà femminile, ne vogliamo parlare di quella?". "Adesso sono rimasta proprio senza luce".