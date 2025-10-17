"Uomini e Donne", Magda dice addio a Mario: "Sei un pagliaccio"

Mentre in studio davanti a Maria De Filippi, Mario ribatte "Mi hai ingannato"
L'appassionante storia tra Mario e la sua "Maggie" è naufragata. Magda ha rimproverato il cavaliere nello studio di "Uomini e Donne", non solo per aver preteso da lei un'esclusiva che lui stesso non era disposto a garantirle, ma anche per aver parlato di dettagli della vita privata di "Maggie" pur non essendo titolato a farlo. "Sei un pagliaccio", lo attacca Magda. E lui non può che prendere atto dell'irremovibile decisione della dama.
"Io e te ci siamo fatti delle confidenze, ma ho mai tirato fuori qualcuno della tua famiglia? Non ho detto neanche il nome di tua figlia, di tuo figlio, tu mi hai confidato di tua sorella, mi hai detto tantissime cose della tua famiglia. E tu perché ti sei permesso di dire a Maria: 'Poverina, lei è un'insicura, ha avuto una figlia a 15 anni' e tutte queste cose qua. Ma chi ti ha dato il diritto? Cioè ti ha dato fuori la famiglia per fare questo riferimento?". Magda è su tutte le furie. Dopo aver difeso Mario dagli attacchi delle altre dame, in passato, adesso non ci sta più. Ma il suo risentimento non finisce lì.
"Lui è stato poco carino nella puntata quando fa intendere che lei gli ha promesso di andare oltre se fosse andata a casa tua", incalza Gianni Sperti che tutto osserva. "Per me è stato un'offesa" risponde infatti Magda. E mentre prova a difendersi dicendo "io ho detto solo la verità", svela la vera natura del suo risentimento: "Ma perdonami - dice a Magda senza quasi rendersi conto della sua pretesa - se tu mi hai invitato a casa tua e mi fai credere delle cose e poi sei falsa, non va bene". A quel punto in studio c'è chi va su tutte le furie. I primi attacchi arrivano da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che prendono le parti della dama e gli fanno notare che, oltretutto, per tutto il tempo lui ha frequentato e baciato altre persone. Ma Mario insiste: "Sono stato ingannato da te", le dice, come se il consenso da parte di Magda a condividere con lui momenti di intimità in futuro fosse stata una promessa disattesa, che lei non avrebbe dovuto rimangiarsi. A quel punto i due si salutano, e Magda, non senza amarezza, decide di metterci una pietra sopra.