"Uomini e Donne", Magda dice addio a Mario: "Sei un pagliaccio"

"Lui è stato poco carino nella puntata quando fa intendere che lei gli ha promesso di andare oltre se fosse andata a casa tua", incalza Gianni Sperti che tutto osserva. "Per me è stato un'offesa" risponde infatti Magda. E mentre prova a difendersi dicendo "io ho detto solo la verità", svela la vera natura del suo risentimento: "Ma perdonami - dice a Magda senza quasi rendersi conto della sua pretesa - se tu mi hai invitato a casa tua e mi fai credere delle cose e poi sei falsa, non va bene". A quel punto in studio c'è chi va su tutte le furie. I primi attacchi arrivano da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che prendono le parti della dama e gli fanno notare che, oltretutto, per tutto il tempo lui ha frequentato e baciato altre persone. Ma Mario insiste: "Sono stato ingannato da te", le dice, come se il consenso da parte di Magda a condividere con lui momenti di intimità in futuro fosse stata una promessa disattesa, che lei non avrebbe dovuto rimangiarsi. A quel punto i due si salutano, e Magda, non senza amarezza, decide di metterci una pietra sopra.