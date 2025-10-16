"Uomini e Donne", Agnese scarica Federico: "Mi hai perso, non è che ci sono recuperi"

I due rompono definitivamente dopo l'uscita del cavaliere con Francesca
© Da video
"Hai detto che avrei dovuto darti un'esclusiva, io mando esclusivamente te a fare in c...o. Questo è quello che io penso oggi. E mi hai perso, non è che ci sono recuperi". Agnese arriva agguerrita nello studio di "Uomini e Donne" senza nemmeno guardare in faccia Federico. Le sue parole, dopo l'uscita tra lui e la new entry Francesca, sono lapidarie: "Sei veramente un somaro - gli dice -. Si ride e si scherza ma a un certo punto si va nel ridicolo".
Dopo aver dato appuntamento ad Agnese e averle detto di voler vedere lei, Federico alla fine è uscito a cena con Francesca. Secondo quanto raccontano lui e la nuova dama in studio davanti a Maria De Filippi, il cavaliere si sarebbe ricordato dell'appuntamento con Agnese solo dopo essersi seduto al tavolo con Francesca e aver ordinato la cena. Tant'è che Agnese avrebbe a quel punto iniziato a scrivergli, e lui - in modo "sgarbato", sottolinea Agnese - avrebbe fatto leggere i messaggi a Francesca. In studio, Agnese decide di metterci una pietra sopra, dando priorità al suo amor proprio: "Questo è quanto ti importava di me. Valgo niente per te. Tanto che neanche ti ricordi che io alla fine sono andata a cena da sola. Sono stata sola anche la sera prima", lo attacca.
"Sono stata al gioco e ma ho osservato tutto dall'inizio alla fine - continua Agnese - E quella famosa serata in cui ho chiuso il telefono mi è servita per riguadagnare lucidità, perché la mia etica resta la stessa". Adesso Agnese non ci pensa due volte e saluta il suo cavaliere. "Hai visto una bellissima ragazza, Francesca ti faccio i complimenti perché sei di una bellezza super" dice la dama con compostezza. Poi si rivolge a Federico e lo rimprovera di essersi persino presentato ubriaco da lei: "Ti auguro ogni bene ma io credo di non potercela fare. Ieri sei arrivato da me ed era una scena tragicomica. Se non reggi l'alcol evita di arrivare così". La dama resta irremovibile nella sua decisione e Federico, che all'inizio credeva che Agnese stesse agendo d'impulso solo per mostrarsi forte, deve fare i conti col fatto che per lui vale il detto: "Chi troppo vuole nulla stringe".