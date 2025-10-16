"Uomini e Donne", Agnese scarica Federico: "Mi hai perso, non è che ci sono recuperi"

"Sono stata al gioco e ma ho osservato tutto dall'inizio alla fine - continua Agnese - E quella famosa serata in cui ho chiuso il telefono mi è servita per riguadagnare lucidità, perché la mia etica resta la stessa". Adesso Agnese non ci pensa due volte e saluta il suo cavaliere. "Hai visto una bellissima ragazza, Francesca ti faccio i complimenti perché sei di una bellezza super" dice la dama con compostezza. Poi si rivolge a Federico e lo rimprovera di essersi persino presentato ubriaco da lei: "Ti auguro ogni bene ma io credo di non potercela fare. Ieri sei arrivato da me ed era una scena tragicomica. Se non reggi l'alcol evita di arrivare così". La dama resta irremovibile nella sua decisione e Federico, che all'inizio credeva che Agnese stesse agendo d'impulso solo per mostrarsi forte, deve fare i conti col fatto che per lui vale il detto: "Chi troppo vuole nulla stringe".