Maria De Filippi le propone di lasciare il ruolo di corteggiatrice e di diventare tronista
© Da video
"Senti, vuoi sederti là?". Sono le parole che Sara sente pronunciare da Maria De Filippi appena dopo aver ribadito di essere stata delusa da Flavio e di voler cercare l'amore altrove: "Sicuramente da qualche parte la persona che fa per me ci sarà", dice in studio. La giovane passa così da corteggiatrice a tronista, con grande giubilo di Gianni Sperti che la incoraggia: "Sì, di' di sì!". "Io non posso fare finta di niente - dice la ragazza in lacrime - perché non voglio più permettere a nessun uomo di abbassare la mia autostima". E accetta di iniziare la sua ricerca dell'anima gemella nel programma di "Uomini e Donne".
"Una donna lo sente quando un uomo è attratto da lei o no", spiega Sara mentre trattiene le lacrime dopo aver visto la differenza tra la sua esterna e quella con Nicole. Lei e Flavio avevano fatto un'esterna di rappacificazione in cui, come spiega Sara, era stato siglato "un trattato di pace" tra i due. Cantano al karaoke, alla fine c’è un abbraccio e Sara chiede un bacio a Flavio: lui glielo dà in fronte. In puntata, però, Maria De Filippi mostra le immagini dell’esterna tra Flavio e Nicole: l’attrazione tra i due è evidente. Si abbracciano, cercano il contatto, si accarezzano, mentre Nicole dice che non è da lei essere "così fisica" e Flavio riesce a malapena a trattenere l'emozione (e anche un po' di sano, tenero imbarazzo).
Una volta entrata in studio, Sara sembra decisa a rinunciare a Flavio, ammettendo: "Penso di aver fatto il solito errore che faccio sempre: a volte avere un carattere forte non significa non essere una ragazza con insicurezze e fragilità". A quel punto Maria De Filippi indica il trono: "Senti, vuoi sederti là?" chiede a Sara. E Gianni Sperti la incoraggia: "Sì! Di' di sì!". La giovane, dopo essersi asciugata le lacrime, si alza, lascia le vesti di corteggiatrice e va a sedersi finalmente sul trono di "Uomini e Donne" per cercare l'uomo che fa per lei. "Io ci credo tanto nell'amore e sono sicura che da qualche parte la mia persona c'è. Ci ho sempre creduto, tanto".