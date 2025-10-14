"Una donna lo sente quando un uomo è attratto da lei o no", spiega Sara mentre trattiene le lacrime dopo aver visto la differenza tra la sua esterna e quella con Nicole. Lei e Flavio avevano fatto un'esterna di rappacificazione in cui, come spiega Sara, era stato siglato "un trattato di pace" tra i due. Cantano al karaoke, alla fine c’è un abbraccio e Sara chiede un bacio a Flavio: lui glielo dà in fronte. In puntata, però, Maria De Filippi mostra le immagini dell’esterna tra Flavio e Nicole: l’attrazione tra i due è evidente. Si abbracciano, cercano il contatto, si accarezzano, mentre Nicole dice che non è da lei essere "così fisica" e Flavio riesce a malapena a trattenere l'emozione (e anche un po' di sano, tenero imbarazzo).