"Uomini e Donne", Rosanna piange e Federico le chiede scusa: "Non lo faccio più"

La dama ha accusato Federico di aver detto falsità in studio davanti a Maria De Filippi
© Da video
Rosanna scoppia in lacrime mentre discute con Federico durante il ballo nello studio di "Uomini e Donne". La dama è esplosa in un pianto, mosso dalla frustrazione e forse dalla delusione, perché ha accusato Federico di aver detto falsità sulle loro conversazioni.
Nello specifico, Rosanna e Federico hanno discusso dei comportamenti che Agnese avrebbe adottato in passato, avendo baciato diversi cavalieri. Rosanna sostiene che sia stato Federico a chiederle, esplicitamente, cosa sia successo, avanzando la tesi per cui lei non parla delle altre donne che partecipano a "Uomini e Donne". Il cavaliere, invece, avrebbe raccontato davanti a Maria De Filippi che, al contrario, è stata Rosanna a voler condividere quei pettegolezzi. Per Tina Cipollari è una ragione poco valida per piangere. "Sembra quasi che hai perso la testa", dice a Rosanna. E alla risposta della dama ("La sensibilità degli altri va rispettata") Tina la incalza: "Tu sei la prima che accusi, e poi per una scemenza del genere...".
Federico, dal canto suo, sembra mortificato per l'accaduto. "Mi dispiace tanto vederla piangere - dice - perché forse sono io che non mi spiego, che non sono capace a parlare... mi dispiace". Il cavaliere continua a scusarsi e aggiunge: "Odio vedere una donna piangere, lo odio, mi fa male - dice -. Non voglio che piangi, ti chiedo scusa qua davanti a tutti se ho detto qualche cavolata, ho detto qualcosa che magari neanche è vero, forse per fare il 'figo' davanti ad Agnese? Okay, ho fatto il figo. Mi dispiace. Non lo faccio più".