Lo storico abbraccio

"Uomini e Donne", Gemma disperata per Mario: a consolarla ci pensa Tina

La dama è esplosa in un pianto ed è stata scortata fuori da Tina Cipollari

09 Ott 2025 - 16:07
© Da video

© Da video

Gemma scoppia in un pianto inconsolabile dopo aver chiesto scusa a Mario per essersi vendicata della loro rottura. Tina Cipollari la consola stringendola in uno storico abbraccio. Nella scorsa puntata, infatti, Gemma aveva preso male la decisione del cavaliere di interrompere la loro frequentazione per concentrarsi su Magda e Valeria: lo aveva preso in giro dicendogli che aveva un'anguria al posto della pancia ma si è poi pentita terribilmente della sua reazione.

Cosa è successo

 Dopo aver chiesto scusa a Mario, Gemma torna a sedersi sulle sedie posteriori. Maria De Filippi chiede allora a Mario con chi vuole ballare, se con "Maggie" o con Valeria, con la quale è uscito la sera precedente. Mario ammette che l'uscita è andata molto bene ma che è troppo presto per dire di essere attratto da lei. Dopo la discussione, Mario prende la sua decisione: "Ballo con Gemma". E i due prendono posto al centro della pista. Gemma, dopo essersi già commossa durante le scuse, a quel punto scoppia a piangere abbracciata al cavaliere. Dopo il ballo chiede di poter uscire.

L'abbraccio tra Tina e Gemma

 Ecco che si assiste allora a un inedito momento di dolcezza: Tina Cipollari scorta Gemma dietro le quinte e cerca di consolarla. "Vuoi un po' d'acqua?", le chiede, e le passa dello scottex per asciugarsi le lacrime. Maria De Filippi cerca allora di mettere in guardia Gemma: "Tina ti sta prendendo in giro, eh", le dice. Ma Gemma sembra non voler ascoltare più nessuno. "Mi sono sentita in famiglia", dice tra le lacrime spiegando il perché ci fosse rimasta così male della rottura con il cavaliere. Alla fine la raggiunge anche Mario che cerca di tirarla su rassicurandola sul fatto che possono restare amici

