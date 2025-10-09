"Uomini e Donne", Gemma disperata per Mario: a consolarla ci pensa Tina

Ecco che si assiste allora a un inedito momento di dolcezza: Tina Cipollari scorta Gemma dietro le quinte e cerca di consolarla. "Vuoi un po' d'acqua?", le chiede, e le passa dello scottex per asciugarsi le lacrime. Maria De Filippi cerca allora di mettere in guardia Gemma: "Tina ti sta prendendo in giro, eh", le dice. Ma Gemma sembra non voler ascoltare più nessuno. "Mi sono sentita in famiglia", dice tra le lacrime spiegando il perché ci fosse rimasta così male della rottura con il cavaliere. Alla fine la raggiunge anche Mario che cerca di tirarla su rassicurandola sul fatto che possono restare amici.