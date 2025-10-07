La dama si è alzata e con un gesto ha messo in evidenza i difetti del cavaliere
"È sceso che sembrava avesse un'anguria in pancia!". Gemma Galgani non ha preso molto bene la decisione di Mario di interrompere la loro frequentazione, e si è vendicata davanti a tutti nello studio di "Uomini e Donne". "Ho pensato, un po' con passione: 'E come farei a sistemare questa cosa in un momento di intimità?'...", dice alzandosi in piedi ed evidenziando la pancia dell'uomo. "Quando sei sceso sembravi Don Chisciotte, c'avevi un'anguria...".
Maria De Filippi ha inaugurato la puntata del 7 ottobre mettendo quattro sedie dal lato delle dame e una dal lato dei cavalieri. Si parla delle corteggiatrici di Mario: Gemma, Magda, Marina e la new entry Valeria. A un certo punto Mario decide di annunciare la sua decisione di interrompere la relazione con Gemma, argomentando che la dama corre troppo e che lui si sente spesso anticipato, mentre vorrebbe prendere l'iniziativa. Queste parole non piacciono nemmeno a Marina, che si alza e torna al suo posto definendolo "troppo imperativo" e dicendo che gli uomini così le fanno "paura". Ma la reazione di Gemma è al limite del comico: "Chapeau al grande uomo, al grande signore. 'Sono contento che siete rimaste solo in due': ma pensa te questo come si è montato la testa!", sbotta. "Ma meno male che no ti piaccio, non mi piaci più te perché ti ho visto di profilo" e insiste a prenderlo in giro per la sua pancia.
"Qual è l'animale che dice che l'uva è acerba?", chiede provocatoriamente Mario. "Avrei dovuto continuare a prenderti in giro? Devi apprezzare la mia sincerità", commenta il cavaliere. "Hai bisogno di denigrare qualcuno per forza? Perché devi esprimere una cattiveria? Mi stai dando ragione a dire che non voglio più vederti". E Tina Cipollari rincara la dose: "Ancora una volta la tua ipocrisia viene fuori - dice a Gemma -. Fino a poco fa ci piangevi e ora non ti piace più. E certo: non ti piace più perché non lo puoi avere".
