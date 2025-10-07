Maria De Filippi ha inaugurato la puntata del 7 ottobre mettendo quattro sedie dal lato delle dame e una dal lato dei cavalieri. Si parla delle corteggiatrici di Mario: Gemma, Magda, Marina e la new entry Valeria. A un certo punto Mario decide di annunciare la sua decisione di interrompere la relazione con Gemma, argomentando che la dama corre troppo e che lui si sente spesso anticipato, mentre vorrebbe prendere l'iniziativa. Queste parole non piacciono nemmeno a Marina, che si alza e torna al suo posto definendolo "troppo imperativo" e dicendo che gli uomini così le fanno "paura". Ma la reazione di Gemma è al limite del comico: "Chapeau al grande uomo, al grande signore. 'Sono contento che siete rimaste solo in due': ma pensa te questo come si è montato la testa!", sbotta. "Ma meno male che no ti piaccio, non mi piaci più te perché ti ho visto di profilo" e insiste a prenderlo in giro per la sua pancia.