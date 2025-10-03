Il cavaliere discute con Agnese, Rosanna, Veronica e Federica
© Da video
"Non mi avete proprio capito". Con queste parole Federico prova a sedare la discussione che ha animato lo studio di "Uomini e Donne" venerdì 3 ottobre, dopo che sono venute fuori testimonianze contrastanti da parte delle quattro donne con cui si sentiva contemporaneamente. Si tratta di Rosanna ("Mi ha detto: 'Mi piaci tu, se fosse per me vedrei solo te", ha detto lei), Veronica ("Mi ha detto che se volevo uscire con lui avrebbe dato buca ad Agnese", ha commentato), Agnese e infine Federica. A queste ultime due avrebbe dato ripetutamente buca per uscire con Veronica e con Rosanna.
Tutto è partito dal racconto dell'uscita tra Federico e Veronica, tra i quali c'è stato "un piccolo avvicinamento" e "degli abbracci", racconta Federico. Ma Agnese non ci sta: "Dovete dire la verità", li incalza. E svela davanti a Maria De Filippi ciò di cui è venuta a conoscenza: "Non siamo in un programma di cucina, siamo in un programma in cui si parla di cosa di costruisce, di sentimenti. Fa parte anche la fisicità. Allora capisco che ci possa essere un riserbo - dice Agnese guardando Veronica -, maggiore timidezza. Però io so come versione che c'è stato qualche bacio, è stato chiesto di non dirlo, e Federico si è sentito un po' in difetto invece perché ha raccontato alla redazione quella che in realtà è la verità".
Esce fuori, poi, che Federico prima di vedere Veronica e Agnese aveva visto Rosanna. Nessuna delle due lo sapeva. "Io l'ho fatto apposta - prova a difendersi Federico rivolto ad Agnese - per farti concentrare solamente su di me. Non ti ho voluto dire niente perché così vedo la vera Agnese. Se io ti dicevo 'ho visto Rosanna' tu già partivi prevenuta". Nel frattempo nello studio si alzano mormorii e commenti sarcastici. "Non riesco neanche ad arrabbiarmi perché è simpatico", ride Agnese, più divertita che irritata. Nel frattempo Federico continua con un goffo tentativo di difesa, e spiega che se una di loro si fosse resa disponibile a uscire lui avrebbe potuto dire svincolarsi da Agnese: "Le avrei detto 'facciamo alle dieci e mezza perché sono un po' stanchino?' per non farla arrabbiare", dice candidamente. E a quel punto Agnese sbotta: "Ciaone a due mani".
Federico confessa poi che è, appunto, Rosanna la sua preferita. "A me piace Rosanna, mi piace più di tutte", afferma senza mezzi termini. Ma a quel punto si alza la voce di Veronica, fino a quel momento rimasta piuttosto silenziosa, che rivela: "A me ha detto che non ha baciato Rosanna perché non aveva attrazione fisica". Ancora una volta Federico è messo all’angolo dalle tre donne. "No, mi state mettendo in mezzo. Vi siete messe d'accordo. Non è possibile", si lamenta. E lì attacca la quarta dama: Federica. "Lo ha detto anche a me", interviene lei. A quel punto la posizione di Federico è irrecuperabile. "Stasera con chi vorresti uscire delle tre?", chiede Maria De Filippi. "Da solo", risponde sarcastica Veronica. "Con loro ci sono uscita - riflette Federico - Con Federica, se volesse", dice. Ma dall’altra parte lo aspetta una risposta lapidaria: "Ma manco morta".
Commenti (0)