Esce fuori, poi, che Federico prima di vedere Veronica e Agnese aveva visto Rosanna. Nessuna delle due lo sapeva. "Io l'ho fatto apposta - prova a difendersi Federico rivolto ad Agnese - per farti concentrare solamente su di me. Non ti ho voluto dire niente perché così vedo la vera Agnese. Se io ti dicevo 'ho visto Rosanna' tu già partivi prevenuta". Nel frattempo nello studio si alzano mormorii e commenti sarcastici. "Non riesco neanche ad arrabbiarmi perché è simpatico", ride Agnese, più divertita che irritata. Nel frattempo Federico continua con un goffo tentativo di difesa, e spiega che se una di loro si fosse resa disponibile a uscire lui avrebbe potuto dire svincolarsi da Agnese: "Le avrei detto 'facciamo alle dieci e mezza perché sono un po' stanchino?' per non farla arrabbiare", dice candidamente. E a quel punto Agnese sbotta: "Ciaone a due mani".