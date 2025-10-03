"Quando si è invitati, ovviamente, si arriva con un presente", dice Gemma entrando nella cucina con un attillato abito color vinaccia e tacchi a spillo". "Con due presenti: il dolce e... il dolce!", sottolinea indicandosi. L'atmosfera fra i due sembra farsi intima, e le loro bocche si trovano spesso vicine: "Abbiamo sempre queste labbra che stanno...". "Eh, sì", si affretta a rispondere Mario. Il cavaliere, secondo Gemma, ha uno "sguardo birichino": "È per lo spaghettino o per il bocconcino?", gli chiede ancora, e poi aggiunge: "Oggi sono un po' birichina".

"Sei venuta carica", commenta Mario continuando a girare gli spaghetti nella padella. Gemma lo incalza di nuovo: "E certo, sono stata sveglia tutta la notte aspettando questo momento".