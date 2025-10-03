Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Si comincia con il piede giusto

"Uomini e Donne", Gemma si fa imboccare da Mario a pranzo: "Un bocconcino prelibato come me!"

L'uscita con il cavaliere tra baci a stampo, spaghetti "piccanti" e allusioni

03 Ott 2025 - 16:45
© Da video

© Da video

"Questo è un bocconcino prelibato, come me!". Come mostrato a "Uomini e Donne" durante la puntata di venerdì 3 ottobre, Gemma è stata invitata a pranzo da Mario, che le ha cucinato degli spaghetti piccanti. Lei chiede a lui di imboccarla, ma la scena è meno sexy di come se l'era immaginata: lo studio scoppia in una risata quando gli spaghetti le cadono dalla bocca e Gemma deve usare le mani per pulirsi. Eppure, l'uscita con il cavaliere sembrava essere iniziata con il piede giusto.

L'incontro e lo sguardo "birichino"

 "Quando si è invitati, ovviamente, si arriva con un presente", dice Gemma entrando nella cucina con un attillato abito color vinaccia e tacchi a spillo". "Con due presenti: il dolce e... il dolce!", sottolinea indicandosi. L'atmosfera fra i due sembra farsi intima, e le loro bocche si trovano spesso vicine: "Abbiamo sempre queste labbra che stanno...". "Eh, sì", si affretta a rispondere Mario. Il cavaliere, secondo Gemma, ha uno "sguardo birichino": "È per lo spaghettino o per il bocconcino?", gli chiede ancora, e poi aggiunge: "Oggi sono un po' birichina".
"Sei venuta carica", commenta Mario continuando a girare gli spaghetti nella padella. Gemma lo incalza di nuovo: "E certo, sono stata sveglia tutta la notte aspettando questo momento".

Leggi anche

"Uomini e Donne", Gemma ingelosita fa il verso a Magda per il suo accento: "Così conquisto anch'io qualcuno"

"Uomini e Donne", Sara attacca Flavio dopo l'uscita con Denise: "Queste esterne mi fanno addormentare"

La torta tiramisù

 Il pranzo trascorre veloce tra cibo e allusioni. Mario ammette di aver "esagerato un po' con il piccante" e poi provoca la dama: "Tu mi emozioni". Dopo averle passato - su sua richiesta - il boccone di spaghetti, arriva il momento di aprire il dolce che ha portato Gemma. "Cos'è, è un tiramisù?", fa lui. "Eh, è un tiramisù - risponde lei - Non ce n'è bisogno però... insomma". E replicano ancora la scena del bocconcino. La scena non viene in studio da Magda, che non era a conoscenza del fatto che Mario fosse uscito con Gemma poche ore prima di cenare con lei. 

uomini e donne
gemma galgani
tv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema