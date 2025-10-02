La corteggiatrice commenta senza peli sulla lingua l'esterna del tronista
© Da video
"Flavio, ma in un'esterna del genere io mi addormento. Non sto scherzando. La notte non dormo più perché tanto qui mi faccio certi sonni!". È senza peli sulla lingua Sara, che dagli spalti commenta con ironia l'esterna del tronista Flavio con l'infermiera Denise. Le parole pungenti della corteggiatrice creano nello studio di "Uomini e Donne" un'atmosfera tra il teso e il divertito.
Per Sara, le esterne di Flavio e Martina, prima, e con Denise poi, sono piuttosto noiose. Come noioso è il commento del tronista: "Le sensazioni, l'intensità, anche l'intesa che ci può essere con le due ragazze, è la stessa, bene o male, adesso. Anche se con Martina ho fatto due esterne e con lei una soltanto". Per Sara, che parla dagli spalti delle corteggiatrici, nelle parole di Flavio "non c’è battito". "Maria, ti piace 'Beautiful' a te? - chiede sarcastica a Maria De Filippi - Ridge e Brooke: è la continuazione questa. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia". E poi rivolta a Flavio e Denise: "Era la stessa immagine del panorama su Roma, su un prato", sottolineando che l'esterna tra i due era molto simile a quella tra lui e Martina.
Tra i risolini divertiti, Flavio a un certo punto sembra prendere molto sul serio il commento di Sara. "Se poi pensi che io sia uno che faccia addormentare le persone e che in esterna faccia addormentare le persone, allora non penso che tu debba stare seduta là perché nel caso ti portassi in esterna ti farei addormentare", chiosa. "Con me devi essere concreto, Flavio. A me che tu hai gli addominali e sei bello non interessa", risponde lei. Il battibecco dura qualche minuto e Maria De Filippi a un certo punto chiede al tronista se voglia davvero che lei se ne vada. Lui risponde di no, che capisce la provocazione. Poi scherza e dice a Sara: "D'ora in poi ti chiamo defibrillatore".
