Per Sara, le esterne di Flavio e Martina, prima, e con Denise poi, sono piuttosto noiose. Come noioso è il commento del tronista: "Le sensazioni, l'intensità, anche l'intesa che ci può essere con le due ragazze, è la stessa, bene o male, adesso. Anche se con Martina ho fatto due esterne e con lei una soltanto". Per Sara, che parla dagli spalti delle corteggiatrici, nelle parole di Flavio "non c’è battito". "Maria, ti piace 'Beautiful' a te? - chiede sarcastica a Maria De Filippi - Ridge e Brooke: è la continuazione questa. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia". E poi rivolta a Flavio e Denise: "Era la stessa immagine del panorama su Roma, su un prato", sottolineando che l'esterna tra i due era molto simile a quella tra lui e Martina.