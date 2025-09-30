In studio, però, qualcuno non ha preso molto bene l’esterna. "Non mi è piaciuta proprio" dice Sali dagli spalti dei corteggiatori. "Noi ci abbiamo messo un po’ del nostro a capire come eri fatta tu, lui non si è manco sforzato", dice. E continua ad attaccarlo: "Facendo il modello mi fa un po' strano che tu non riesca ad aprirti. Riesci a dire solo 'sono un modello e lavoro con mio padre'". Poi spiega, rivolto a Cristiana: "La cosa che mi dà fastidio, più che altro, è che tu tra tanti ragazzi che hanno detto qualcosa che veramente era interessante, sei andato a beccare giusto quello che ha detto la cosa più insensata". La tronista intervenire giustificando la sua decisione e difendendo il ragazzo con cui è uscita: "Era la prima esterna, comunque ci sta". Mentre Jakub non sembra turbato dalle parole dell’avversario: "Mi devo aprire con la persona direttamente interessata, non con altri".