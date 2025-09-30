Logo Tgcom24
"Uomini e Donne", Cristiana e il "diario segreto" in cui dà voti alle esterne: "Jakub è un 7 su 10"

La tronista è uscita con il corteggiatore per capire se fosse "il bello che non balla" o "se c’è altro"

30 Set 2025 - 17:01
© Da video

© Da video

"Jakub è un 7 su 10". Non si può certo dire che Cristiana abbia intrapreso il suo viaggio alla ricerca dell’amore a "Uomini e Donne" senza metodo: le uscite con i suoi corteggiatori, come rivela Maria De Filippi in studio, vengono tutte appuntate su un diario. "Invece che parlare con le persone che lavorano con me scrive sul diario come i bambini - spiega Maria De Filippi -. Spiega se le è piaciuto il ragazzo con cui è uscita, che sensazioni sono rimaste e poi dà anche il voto". "Si chiamava diario segreto, adesso di segreto non c'è più niente", ride la tronista. E uno dei nomi che si è appuntata è proprio quello di Jakub, con cui è uscita per capire se fosse "il bello che non balla" oppure "se c’è altro".

L'uscita tra Cristiana e Jakub

 "Io parto schietta perché ci tengo tanto: sei il primo di cui ho detto 'oddio è figo' - dice Cristiana all’inizio della serata con il ragazzo - Però ho avuto un po' la sensazione che tu fossi 'il bello che non balla'". La tronista inaugura la sua esterna con il corteggiatore Jakub andando dritta al punto. E quindi Jakub la rassicura: "C'è tanto altro. Il resto lo lascio solo alle persone che sono più intime con me". Al giovane, infatti, non piace svelare tutto subito di sé.

Si descrive come "una persona molto empatica" e dice a Cristiana che di lei apprezza che abbia un passato, "un passato soprattutto sofferente". Questo favorirebbe, secondo lui, una vicinanza e una complicità più profonde. Anche se Cristiana invece è determinata a guardare in avanti: "Cerco a volte di non pensare al passato, perché se ci penso mi fossilizzo e vado giù anch'io", spiega. Tornati in studio, i due si dicono soddisfatti dell'uscita: Cristiana si è sincerata del fatto che in Jakub ci fosse effettivamente qualcosa di più e Jakub ha capito che in lei c'è "quest'ambivalenza tra dolcezza e peperina, ha un carattere per cui non si fa problemi a dire le cose e non ha peli sulla lingua".

L'attacco di Sali

 In studio, però, qualcuno non ha preso molto bene l’esterna. "Non mi è piaciuta proprio" dice Sali dagli spalti dei corteggiatori. "Noi ci abbiamo messo un po’ del nostro a capire come eri fatta tu, lui non si è manco sforzato", dice. E continua ad attaccarlo: "Facendo il modello mi fa un po' strano che tu non riesca ad aprirti. Riesci a dire solo 'sono un modello e lavoro con mio padre'". Poi spiega, rivolto a Cristiana: "La cosa che mi dà fastidio, più che altro, è che tu tra tanti ragazzi che hanno detto qualcosa che veramente era interessante, sei andato a beccare giusto quello che ha detto la cosa più insensata". La tronista intervenire giustificando la sua decisione e difendendo il ragazzo con cui è uscita: "Era la prima esterna, comunque ci sta". Mentre Jakub non sembra turbato dalle parole dell’avversario: "Mi devo aprire con la persona direttamente interessata, non con altri".

