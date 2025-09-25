"Uomini e donne", ecco com'è andata la prima esterna di Flavio e Martina

Flavio, poi, spiega a Martina perché abbia chiesto a lei di vedersi in esterna: "Quando sei entrata mi hai colpito, hai un sorriso genuino e mi è piaciuto molto - ha detto -, oltre all'aspetto estetico ovviamente perché sei una bellissima ragazza. Poi quando sei venuta a parlarmi non mi sei stata antipatica". Tra i due c'è stato qualche momento di silenzio imbarazzato, ma entrambi si dicono convinti che il silenzio che c'è tra loro sia positivo: "Sto pensando a quanto sto bene in questo momento", ha detto Martina. "Ora mi sento a mio agio in un modo diverso", ha concluso il tronista.