"Uomini e donne", ecco com'è andata la prima esterna di Flavio e Martina

Il tronista ha avuto modo di conoscere da vicino la corteggiatrice
© Da video
A "Uomini e Donne" è arrivato il momento dell'esterna del tronista Flavio Ubirti. L'ex tentatore di "Temptation Island" ha avuto di conoscere per la prima volta una delle sue corteggiatrici: si tratta di Martina, con cui il ragazzo ha fatto una passeggiata, seguita da qualche chiacchiera al chiaro di luna.
I ragazzi si sono aperti nel corso del loro incontro, ed è sembrata esserci subito una cerca chimica. "In studio ho percepito delle sensazioni positive - ha esordito Martina -, vorrei che tu capissi che il fatto che la scelta che ho fatto nel restare non sia sbagliata. Per esempio, la visione che hai tu della tua famiglia mi ha colpito molto perché è diversa da quella che ho io visto che la mia non è molto unita. E quando incontro una persona che è così orgogliosa della sua famiglia mi fa davvero piacere".
Flavio, poi, spiega a Martina perché abbia chiesto a lei di vedersi in esterna: "Quando sei entrata mi hai colpito, hai un sorriso genuino e mi è piaciuto molto - ha detto -, oltre all'aspetto estetico ovviamente perché sei una bellissima ragazza. Poi quando sei venuta a parlarmi non mi sei stata antipatica". Tra i due c'è stato qualche momento di silenzio imbarazzato, ma entrambi si dicono convinti che il silenzio che c'è tra loro sia positivo: "Sto pensando a quanto sto bene in questo momento", ha detto Martina. "Ora mi sento a mio agio in un modo diverso", ha concluso il tronista.
