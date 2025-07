"Temptation Island", un tentatore fa già impazzire tutte le fidanzate

Nel corso della prima puntata di "Temptation Island", in onda giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, arriva per fidanzati e fidanzate il momento di conoscere i single e le single con cui condivideranno i prossimi giorni. Dopo le presentazioni delle tentatrici, ciascun fidanzato esprime la propria preferenza. Tocca poi ai tentatori fare il loro ingresso. Ma accade qualcosa di davvero inaspettato: quasi tutte le fidanzate indicano come prima scelta lo stesso ragazzo, Flavio. Il tentatore sembra, dunque, aver conquistato già tutte a primo impatto.