"L'Isola dei Famosi", Cristina Plevani è la vincitrice della diciannovesima edizione

Cristina Plevani, grazie alla sua determinazione e il suo carisma, ha vissuto questa esperienza di 9 settimane come naufraga de "L'isola dei famosi" con grande tenacia. La vincitrice della prima edizione del "Grande Fratello", dopo aver confessato nei primi giorni alcune difficoltà a livello emotivo, è riuscita a mettere da parte le proprie paure e incertezze e si lasciata andare, esternando tutte le sue emozioni. La sua sensibilità e sincerità hanno ancora una volta conquistato il pubblico che l'ha premiata come vincitrice indiscussa della diciannovesima edizione de "L'Isola dei famosi". La concorrente si aggiudica così il montepremi finale di 100mila euro, la cui metà sarà donata in beneficenza. Come spiegato da Cristina stessa, devolverà una parte quota destinata alla beneficenza all'associazione "La nuova Cordata" e una parte a "Medici Senza Frontiere".