Nel corso della settimana Cristina Plevani si è aperta con gli altri naufraghi dell'isola e ha fatto alcune confidenze personali. In particolare, ha parato del suo modo di affrontare la vita e ha spiegato di aver scelto di costruirsi una sorta di corazza emotiva per proteggersi dal dolore e dalle delusioni. Questa sua scelta, però, oggi la porta a mantenere le distanze e ad affrontare tutto quello che la circonda con un certo distacco. "Non amo le emozioni e non voglio lasciarmi andare alle emozioni. Non voglio essere debole e non voglio essere vista debole. Vivo la vita a discapito dei sentimenti perché i sentimenti mi fanno perdere le difese che mi fanno affrontare la vita", confessa in lacrime l'ex vincitrice della prima edizione del "Grande Fratello".