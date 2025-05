"L'isola dei famosi", due naufraghi pizzicati in un momento "hot"

"In questo clima generale un po' di astinenza, abbiamo visto un momento di tenerezza e di sintonia tra due naufraghi. Ci volete dire chi siete? Perché magari la gente non vi ha riconosciuti", spiega la conduttrice Veronica Gentili. Dopo un iniziale silenzio, Dino Giarrusso e Alessia Fabiani escono allo scoperto, ma spiegano nel dettaglio la situazione. "Ci tengo a precisare perché non scherziamo con le cose serie. Una sera c'è stata una discussione emotivamente molto forte dove abbiamo parlato per altro delle nostre famiglie e delle nostre vite, quindi emozionante. A me ha smosso qualcosa dentro e ci siamo salutati e ci siamo dati la buonanotte con un abbraccio molto affettuoso, però non più di questo. Non si può fare altro e ci mancherebbe altro", racconta l'ex eurodeputato.