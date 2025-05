Anche se i due gruppi, Giovani e Senatori, sono stati riuniti in un unico gruppo le divisioni non si sono appianate. Anzi. Nell'ultima settimana i conflitti tra generazioni si è persino acuito, con protagoniste soprattutto Teresanna, Chiara, Mario e Omar. La Pugliese accusa Adinolfi di esercitare spesso un abuso di potere. Mario respinge le accuse e sostiene di aver solo risposto a un insulto palese rivoltogli da Chiara. La ragazza prova a spiegare di non aver detto quello di cui viene accusata e ribatte che Mario si esprime sempre in modo arrogante e prepotente. In una clip si vedono alcuni degli scontri che si sono verificati in settimana e qualcuno, come Omar e Mirko, non esclude che Mario giochi un po' sul personaggio e si diverta ad accendere le discussioni. Alessia e Dino poi sono stati accusati di essere "ancelle di Mario".