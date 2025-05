Sull'Isola dei famosi Mirko e Cristina in missione speciale

La coppia potrà scegliere soltanto un piatto da riportare in spiaggia, per condividerlo con tutti gli altri. Dopo aver esaminato attentamente il messaggio, Mirko e Cristina decidono di riportare a terra un appetitoso piatto di polpette. Al rientro, sentendosi in colpa per aver penalizzato Loredana (che non mangia animali) con la loro scelta, Cristina si scusa. Per riequilibrare la situazione, le offre quindi la sua porzione di riso.