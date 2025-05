"Isola dei famosi", Loredana contro Mirko: "Il mio stare bene l’ha scatenato contro di me"

Negli ultimi giorni all'Isola dei famosi nel gruppo dei Senatori non sono mancate le tensioni. Soprattutto Loredana Cannata e Mirko Frezza sono stati protagonisti di una discussione e durante l'ultima puntata i due si sono di nuovo confrontati. Loredana ha spiegato qual è secondo lei il problema di fondo che ha scatenato l'attacco dell'altro naufrago nei suoi confronti: "Ho capito perchè Mirko ha buttato su di me tutta questa rabbia e negatività. Penso che sia stato proprio il mio stare bene, stare qui a mio agio, che l’ha scatenato contro di me. Ed è perchè lui non sta bene. E non ha la forza che vede in mente. E questa cosa l'ha fatto rosicare"