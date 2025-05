Teresanna non la prende bene: "Mario non fa altro che provocare i naufraghi solo perché non possiede ulteriori armi a disposizione per indebolire gli avversari". Cristina, invece, definisce Adinolfi un "fomentatore, capace di influenzare solo chi glielo permette". Dino però critica il tono usato da Teresanna, ma lei non cambia idea: "Il tono offensivo e tagliente". Dal canto suo Omar cerca di stemperare gli animi: "Le battute anche se pungenti possono servire a sdrammatizzare e a unire il gruppo".