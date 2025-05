Secondo le donne, la Fabiani ha scelto di isolarsi per costruire una narrativa vittimistica. Antonella è la più convinta di tutte: "È falsa, sempre gentile con tutti, ma poi velenosa in puntata". Chiara, dopo aver riflettuto sul comportamento di Alessia, arriva alla stessa conclusione: "Da certe persone, non ci si deve far bruciare due volte". Un pensiero condiviso anche da Patrizia, che durante il confessionale si sfoga: "Mi ha fatto arrabbiare Alessia. Mi ha dato della bugiarda in puntata, quando per tutta la settimana è stata sempre carina e gentile, mi ha fatto anche i complimenti per l'abbronzatura". Anche Alessia si è fatta un'opinione precisa riguardo alla sua nomination ed è sempre più convinta che Adinolfi abbia ragione riguardo all'inesistenza della solidarietà femminile, almeno all'interno del reality: "Mi hanno votato persone che non mi hanno mai vissuta, è una nomination un pò di facciata. Oppure semplicemente invidia".