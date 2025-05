La terza puntata de "L'isola dei famosi" è stata ricca di emozioni e soprattutto di colpi di scena. A sorpresa, infatti, tre concorrenti hanno deciso di abbandonare il reality show e altri tre sono finiti in nomination. Inoltre, come spiega la conduttrice Veronica Gentili, non ci sarà più la divisione in squadre tra giovani e senatori, ma i naufraghi giocheranno tutti assieme e saranno trasferiti da Playa Uva a Playa Dos per proseguire la loro avventura. Nessuno, invece, è stato eliminato perché il televoto della scorsa puntata è stato annullato dopo il ritiro di Angelo Famao e Leonardo Brum.