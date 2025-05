Su questa presa di posizione netta da parte di Adinolfi a chiedere una precisazione è la conduttrice Veronica Gentili: "Mario, la femmina gode nel veder maltrattata l'altra femmina?". "La solidarietà femminile non esiste, viene proclamata prima e tradita sempre un minuto dopo. Questo vale in generale, non solo sull'isola, funziona così", spiega il giornalista. Antonella Mosetti, però, non è d'accordo con questa affermazione e replica: "Magari noi possiamo fare la sfuriata, litigare tre minuti e dirci le cose e poi, però, nel tempo passano. La cosa che non sottolineiamo mai, invece, è che gli uomini spesso sanno essere ancora più pungenti e cattivi delle donne contro le donne".