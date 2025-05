"L'isola dei famosi", Camila Giorgi lascia per problemi familiari

"Credo che sia un'esperienza da fare nella vita. Certo, non sono arrivata molto pronta qui dentro ed è stata abbastanza dura come esperienza, però sono felice di questo traguardo ed è stato bello conoscere certe persone. Me ne vado anche con delle amiche e degli amici, quindi sono veramente felicissima di aver fatto questa scelta", spiega Camila Giorgi. L'ex tennista, prima di congedarsi con il pubblico, confessa chi vorrebbe che vincesse L'Isola dei famosi: "La deve vincere Carly".