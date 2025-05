"L'Isola dei famosi", Angelo Famao e Leonardo Brum si ritirano

Anche Leonardo Brum ha voluto spiegare il motivo del suo ritiro anticipato: "Ho chiesto di tornare a casa - ha detto -, so che era già successo e che l'Isola mi aveva dato un'altra opportunità ma non sto bene. Per questo devo capire me stesso, non il gioco. Il gioco per me è già finito". A seguito del ritiro di Leonardo, la produzione ha comunicato che il televoto che era in corso per la prossima puntata in onda mercoledì 21 maggio è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.