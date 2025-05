"L'Isola dei famosi", Angelo Famao e Leonardo Brum decidono di restare

Tra i due concorrenti, il primo ad annunciare la volontà di restare dopo essere andato via in un primo momento è Angelo Famao. Il cantanto neomelodico ha spiegato: "Sono stato in difficoltà fin dall'inizio perché mi mancava il cibo - ha spiegato -. Non ho avuto lucidità e non sono nemmeno riuscito a dormire. Questa notte sono riuscito a dormire per la prima volta dopo la pillola che mi ha dato il dottore. Non avevo forza, non riuscivo a fare nulla e ho deciso di andare a casa". A fare cambiare idea al cantante, le motivazioni: "Poi ci ho ripensato perché mi sono ricordato delle promesse che ho fatto alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici", ha detto. E ancora: "Ho spostato un evento importantissimo, il matrimonio di mia sorella, pur di venire qui. Quindi ho deciso di stringere i denti e darmi un’altra opportunità".