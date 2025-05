"L'Isola dei famosi", Antonella Mosetti minaccia l'abbandono: "Non ho elaborato il lutto di mio padre"

"Io non ce la faccio neanche a parlare - ha esordito Antonella Mosetti -. Mi dispiace tanto, ero felicissima di fare quest'esperienza ma venendo qui ho capito che forse non ho elaborato ancora la morte di mio papà e non riesco proprio a stare ferma nella noia. In tutto in quello che abbiamo di negativo, di notte mi sveglio per la nausea, ho i crampi e non sono più una bambina. Questa cosa mi fa stare troppo male". La conduttrice la esorta a continuare, promettendo di avere in serbo per lei qualcosa che può aiutarla ad andare avanti: "Sei qui perché vuoi far conoscere un pezzo di te che la gente non conosce, siamo tutti con te e ti stiamo guardando tutti con grande dolcezza".