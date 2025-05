In prima serata, su Canale 5, secondo appuntamento con "L’Isola dei Famosi 2025", il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio, approderà ufficialmente sulle spiagge di Cayo Cochinos.